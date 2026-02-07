El Tarazona pierde su imbatibilidad en casa (0-2)
El equipo de Juanma Barrero no aprovecha sus ocasiones y rompe su racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota
Primera derrota de la SD Tarazona en el Municipal este curso en un partido en el que el colegiado anuló un gol a Cubillas por fuera de juego y en el que el conjunto de Juanma Barrero falló un penalti. El Atlético Saluqueño rompió la racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota de los aragoneses (0-2).
El Tarazona dispuso de varias ocasiones en la primera parte, incluso se revisó un posible penalti en el VAR, pero fue Álvarez quien adelantó a los visitantes justo antes del descanso. Y justo después llegó el gol anulado por fuera de juego de Cubillas. Ya con el 0-2 en el marcador, Armero pudo reducir distancias pero Domínguez detuvo su lanzamiento de penalti.
En la jornada de este domingo entran en juego los cinco equipos aragoneses de Segunda RFEF. El Ejea y el Ebro protagonizan desde las 12.00 horas el derbi regional en Luchán con la tranquilidad de encontrarse ambos en la zona media de la tabla. El Utebo viajará a tierras vascas para medirse al Basconia a las 11.30 horas. En la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, el equipo filial recibirá este domingo a las 12.00 horas al Eibar B con la obligación de sumar. En el grupo 3, el Barbastro, que no levanta cabeza y que cada vez está más hundido en la clasificación, tiene un desplazamiento muy difícil, ya que visitará este domingo a las 18.00 horas al Barcelona B.
FICHA TÉCNICA
SD TARAZONA: Fernández, López (Delmás, min. 66), José Martínez (Nieto, min. 80), Trilles, Traoré (Soto, min. 59), Carrasco, Ramón (Juan Pablo Martínez, min. 80), Cubillas, Borge, Armero y Vaquero (Rodríguez, min. 66).
ATLÉTICO SANLUQUEÑO FC: Domínguez, Almagro, Álvarez, Simón (Denia, min. 83), Ukwuije, Pavón, Val (Barea, min. 86), Satoca, López (Lobede, min. 45), Gómez y Andújar.
GOLES: 0-1, min. 44, Álvarez; 0-2, min. 62, Lobede.
ÁRBITRO: García Riesgo. Amonestó a Traoré, Carrasco, Martínez, Vaquero, Borge, Trilles y Cubillas, del Tarazona, y a López, Lobede y Almagro, del Sanluqueño.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Tarazona.: Fernández, López (Delmás, min. 66), José Martínez (Nieto, min. 80), Trilles, Traoré (Soto, min. 59), Carrasco, Ramón (Juan Pablo Martínez, min. 80), Cubillas, Borge, Armero y Vaquero (Rodríguez, min. 66).
- Giuliano Simeone, sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Fue una experiencia de 10
- La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
- Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- El exjugador del Casademont que no ganó ni un partido en Zaragoza y que ahora es uno de los mejores jugadores de Europa
- Los educadores niegan que exista un problema de bandas latinas en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol