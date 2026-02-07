Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo elecciones AragónReal Zaragoza-EibarCasademont ZaragozaHuellas castores ZaragozaColegios electoralesEl Yamiq
instagramlinkedin

El Tarazona pierde su imbatibilidad en casa (0-2)

El equipo de Juanma Barrero no aprovecha sus ocasiones y rompe su racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota

El Tarazona ha caído en casa frente al Atlético Sanluqueño.

El Tarazona ha caído en casa frente al Atlético Sanluqueño. / SD TARAZONA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Primera derrota de la SD Tarazona en el Municipal este curso en un partido en el que el colegiado anuló un gol a Cubillas por fuera de juego y en el que el conjunto de Juanma Barrero falló un penalti. El Atlético Saluqueño rompió la racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota de los aragoneses (0-2).

El Tarazona dispuso de varias ocasiones en la primera parte, incluso se revisó un posible penalti en el VAR, pero fue Álvarez quien adelantó a los visitantes justo antes del descanso. Y justo después llegó el gol anulado por fuera de juego de Cubillas. Ya con el 0-2 en el marcador, Armero pudo reducir distancias pero Domínguez detuvo su lanzamiento de penalti.

Noticias relacionadas

En la jornada de este domingo entran en juego los cinco equipos aragoneses de Segunda RFEF. El Ejea y el Ebro protagonizan desde las 12.00 horas el derbi regional en Luchán con la tranquilidad de encontrarse ambos en la zona media de la tabla. El Utebo viajará a tierras vascas para medirse al Basconia a las 11.30 horas. En la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, el equipo filial recibirá este domingo a las 12.00 horas al Eibar B con la obligación de sumar. En el grupo 3, el Barbastro, que no levanta cabeza y que cada vez está más hundido en la clasificación, tiene un desplazamiento muy difícil, ya que visitará este domingo a las 18.00 horas al Barcelona B.

FICHA TÉCNICA

SD TARAZONA: Fernández, López (Delmás, min. 66), José Martínez (Nieto, min. 80), Trilles, Traoré (Soto, min. 59), Carrasco, Ramón (Juan Pablo Martínez, min. 80), Cubillas, Borge, Armero y Vaquero (Rodríguez, min. 66).

ATLÉTICO SANLUQUEÑO FC: Domínguez, Almagro, Álvarez, Simón (Denia, min. 83), Ukwuije, Pavón, Val (Barea, min. 86), Satoca, López (Lobede, min. 45), Gómez y Andújar.

GOLES: 0-1, min. 44, Álvarez; 0-2, min. 62, Lobede.

ÁRBITRO: García Riesgo. Amonestó a Traoré, Carrasco, Martínez, Vaquero, Borge, Trilles y Cubillas, del Tarazona, y a López, Lobede y Almagro, del Sanluqueño.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Tarazona.: Fernández, López (Delmás, min. 66), José Martínez (Nieto, min. 80), Trilles, Traoré (Soto, min. 59), Carrasco, Ramón (Juan Pablo Martínez, min. 80), Cubillas, Borge, Armero y Vaquero (Rodríguez, min. 66).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giuliano Simeone, sobre su paso por el Real Zaragoza: 'Fue una experiencia de 10
  2. La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata
  3. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  4. Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
  5. Aitor Mañas, el tren que dejó pasar el Real Zaragoza derriba la puerta en el Alavés
  6. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  7. El exjugador del Casademont que no ganó ni un partido en Zaragoza y que ahora es uno de los mejores jugadores de Europa
  8. Los educadores niegan que exista un problema de bandas latinas en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos hecho el partido que queríamos hacer"

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Hemos hecho el partido que queríamos hacer"

Molestia dolorosa de rodilla para Cumic y El Yamiq es baja por sanción en León

Molestia dolorosa de rodilla para Cumic y El Yamiq es baja por sanción en León

El Casademont Zaragoza-Surne Bilbao Basket: ganar para no meterse en un lío

El Casademont Zaragoza-Surne Bilbao Basket: ganar para no meterse en un lío

El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)

El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)

El cielo y el infierno de El Yamiq, los pies torcidos y el Real Zaragoza que se condena a sí mismo

El cielo y el infierno de El Yamiq, los pies torcidos y el Real Zaragoza que se condena a sí mismo

La contracrónica del Real Zaragoza-Eibar: el intenso carrusel de El Yamiq

La contracrónica del Real Zaragoza-Eibar: el intenso carrusel de El Yamiq

El Real Zaragoza se complica mucho la vida tras empatar frente al Eibar

Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: "Estamos en buena dinámica"

Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: "Estamos en buena dinámica"
Tracking Pixel Contents