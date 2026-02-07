El Tarazona pierde su imbatibilidad en casa (0-2)

Primera derrota de la SD Tarazona en el Municipal este curso en un partido en el que el colegiado anuló un gol a Cubillas por fuera de juego y en el que el conjunto de Juanma Barrero falló un penalti. El Atlético Saluqueño rompió la racha de seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota de los aragoneses (0-2).

El Tarazona dispuso de varias ocasiones en la primera parte, incluso se revisó un posible penalti en el VAR, pero fue Álvarez quien adelantó a los visitantes justo antes del descanso. Y justo después llegó el gol anulado por fuera de juego de Cubillas. Ya con el 0-2 en el marcador, Armero pudo reducir distancias pero Domínguez detuvo su lanzamiento de penalti.

En la jornada de este domingo entran en juego los cinco equipos aragoneses de Segunda RFEF. El Ejea y el Ebro protagonizan desde las 12.00 horas el derbi regional en Luchán con la tranquilidad de encontrarse ambos en la zona media de la tabla. El Utebo viajará a tierras vascas para medirse al Basconia a las 11.30 horas. En la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, el equipo filial recibirá este domingo a las 12.00 horas al Eibar B con la obligación de sumar. En el grupo 3, el Barbastro, que no levanta cabeza y que cada vez está más hundido en la clasificación, tiene un desplazamiento muy difícil, ya que visitará este domingo a las 18.00 horas al Barcelona B.