La selección aragonesa sub-16 solo pudo aguantar la primera mitad del encuentro, acusando en la segunda parte la fatiga física provocada por la prórroga disputada ante Cataluña el pasado sábado. Aun así, los chicos de Loss de Espeleta han firmado un sobresaliente campeonato, logrando el subcampeonato de España, un éxito de gran mérito.

El partido comenzó con minutos de tanteo por parte de ambos equipos, buscando hacerse con la posesión del balón. En el minuto 9, Marco Moreno protagonizó una gran jugada individual, internándose por un costado del área y sacando un potente disparo que repelió el guardameta madrileño. En el minuto 23, Carrillo se mostró muy seguro al ganar el uno contra uno al delantero madrileño dentro del área, evitando el primer gol del conjunto rival.

Tras el descanso, el encuentro continuó igualado y con pocas llegadas claras a las áreas, hasta que en el minuto 56 un gran disparo de Mateo Gasco, que se coló por arriba, sorprendió al meta aragonés, adelantando a Madrid en el marcador. Poco después, Carlos Sánchez, con un excelente lanzamiento desde unos veinte metros, amplió la ventaja para el conjunto madrileño. El marcador lo cerró González en el minuto 78, estableciendo el definitivo 0-3.

Aragón se despide del Campeonato de España con dos derrotas tras una gran actuación. / RFAF

FICHA TÉCNICA ARAGÓN: Carrillo; Samuel, Civera (Carrera, m. 73), Berdejo, Jorge Royo, Casorrán, Marco, Héctor (Pablo Royo, m. 48; Unai, m. 59), Lorien (Ebang, m. 48), Álvaro y Mateo Royo. MADRID: Mauro; Adrián, Gabriel (Mateo Gasco, m. 40), Martí, Sánchez, Fernández, Vega (Talavera, m. 15), Aarón (González, m. 76), Carlos, Víctor y Hugo. GOLES: 0-1 (m.56), Mateo Gasco; 0-2 (m.63), Sánchez; 0-3 (m.78), González. ÁRBITRO: Alberto Orcajo. Amonestaciones: por Madrid, Gasco, Silva y Sánchez; por Aragón, Ebang.

La sub-14 no logra el bronce

El encuentro estuvo marcado por el dominio territorial del conjunto madrileño, que llevó la iniciativa en el juego, mientras que Aragón tuvo muy claro su plan: robar en la medular y salir rápido al contragolpe. Madrid se adelantó en el marcador con un disparo cruzado de Diego en el minuto 20. Pudo llegar el empate poco después en una gran ocasión de Héctor Infantes, cuyo potente disparo se estrelló en el poste de la portería madrileña, la mejor oportunidad de los chicos de Aitor Pardo en la primera mitad.

Nada más comenzar la segunda parte, Saúl Aranda ampliaba la ventaja en el minuto 41 con un disparo raso que sorprendió al guardameta aragonés. Sin embargo, Aragón no bajó los brazos y Yeray, en el minuto 57, firmó un auténtico golazo con un tremendo zapatazo, metiendo de nuevo a su equipo en el partido. En los minutos finales, Aragón lo intentó con todo. Esteve tuvo el empate a falta de cuatro minutos, pero su remate de cabeza se marchó por encima del larguero, y el conjunto aragonés se quedó sin tiempo para igualar el marcador.

