Es noticia
Baloncesto

Un combativo Bàsquet Girona pone en aprietos al Barça

Los azulgrana superan al cuadro gerundense en el Palau en un ajustado duelo (97-92) donde destacó la aportación de Will Clyburn (21) Cales (17) y Brizuela (19)

Juani Marcos disfrutó de muchos minutos ante el Bàsquet Girona

Juani Marcos disfrutó de muchos minutos ante el Bàsquet Girona / DANI BARBEITO

Ramon Palomar

Barcelona

El Barça superó al Bàsquet Girona en un ajustado duelo en el Palau (97-92), muy diferente al disputado tres meses atrás en Fontajau, donde los de Moncho Fernández apalizaron a los blaugrana (96-78) y que acabó con la destitución de Joan Peñarroya. Clyburn, con 21 puntos, fue el mejor blaugrana bien secundado por Brizuela (19) y Cale (17).

Revancha cumplida y una victoria más en el camino hacia la Copa con dos partidos más pendientes, y con Pascual repartiendo los minutos pensando en la cita de Valencia dónde abrirán el torneo ante el UCAM Murcia, y con solo dos partidos por delante antes de viajar a Valencia: París Basketball y BAXI Manresa, ambos en el Palau.

Con las bajas de Kevin Punter, que seguramente se perderá la Copa, y Satoransky, por lumbalgia, Xavi Pascual movía el equipo titular dando la oportunidad a Juani Marcos, el jugador que ha tenido menor participación en el equipo, además de dejar fuera a Miles Norris y entrando en la convocatoria los jóvenes Kusturica y Dani González.

Clyburn empieza entonado

Partido animado desde el primer minuto, con un Will Clyburn espectacular, con cuatro triples, y que permitía al Basrça abrir las primeras diferencias en el duelo ante un Girona al que le parecían tener ganas.

Pascual movía el banquillo, e incluso daba minutos a Kusturica, para dar descanso a un ovacionado Clyburn. Los azulgrana anotaban con facilidad, para dominar el duelo, con un marcador donde el ataque predominaba sobre la defensa al final del primer cuarto (32-22).

Sin una excesiva presión defensiva sobre los gerundenses, el Barça se gustaba en ataque, con un marcador que mantenía en la decena de diferencia (41-31) y con muchos minutos repartidos. Juani Marcos aprovechaba la oportunidad para mostrar algunos destellos, y el Palau se lo premió ante el esfuerzo del argentino por agradar a su técnico.

Girona, sin hacer demasiado ruido, lograba acercarse a solo seis puntos (46-40), aunque dos triples consecutivos de Myles Cale volvían a abrir la diferencia al descanso en un duelo totalmente controlado por los de Pascual (52-40).

Girona lo intenta

En la reanudación, Girona volvía con más acierto tras los errores del Barça y los balones perdidos (55-48). La poca concentración defensiva permitía a los de Moncho Fernández acercarse peligrosamente ante el enfado de Pascual que veía al equipo excesivamente relajado (60-55).

Willy no estaba nada acertado y volvía Vesely para poner un poco de orden en la zona con el equipo un tanto despistado y que dejaba crecer a los visitantes (70-63). El equipo de Pascual no reaccionaba y dejaba el duelo abierto a falta del cuarto final (72-67), algo siempre peligroso.

Girona se lo creía y se acercaba a solo tres puntos (72-69). Aunque la reacción llegó de la mano de Myles Cale, que se apuntaba cinco puntos consecutivos para frenar el desasosiego blaugrana (79-71). Girona, con un buen Busquets y Geben, no claudicaba y volvía a estar muy cerca (81-78).

Pero los de Moncho Fernández se quedaron sin tiempo y el Barça aseguraba la decimotercera victoria en Liga Endesa aunque en un partido demasiado relajado en defensa, pero que tuvo final feliz para los blaugrana (97-92).

