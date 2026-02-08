Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AragónSondeo elecciones AragónSellés Real ZaragozaDerrota CasademontDesahucio ZaragozaTeresa Abarca
instagramlinkedin

Tercera RFEF

El Cuarte y el Calamocha ganan y cogen distancia en la zona alta

El Atlético Monzón empata en casa ante el Amudévar y ya tiene el liderato a 10 puntos

Los jugadores del Cuarte celebran la victoria ante el Belchite.

Los jugadores del Cuarte celebran la victoria ante el Belchite. / CD Cuarte

Bruno Palacio

El CD Cuarte y el Calamocha han vuelto a ganar este fin de semana y siguen comandando la clasificación en Tercera RFEF. El Cuarte lo hace como líder, con 49 puntos tras imponerse ayer en su visita al Belchite (0-1), mientras que el Calamocha sigue segundo después de ganar el sábado en casa del Utrillas (0-1).

También sumaron los tres puntos ayer el Binéfar en Zuera, el Huesca B en Andorra, y el Épila ante el Illueca. El sábado hicieron lo propio el Casetas en Robres y La Almunia ante el Caspe. En empate terminaron el Tamarite-Cariñena y el duelo ente el Atlético Monzón y el Almudévar, que deja a los locales terceros a 10 puntos del liderato.

Noticias relacionadas y más

Sigue ocupando la última posición en el grupo aragonés de Tercera Federación el Zuera, con 11 puntos. Tras la victoria del Casetas, le acompañan en los puestos de descenso el Utrillas y el Illueca, ambos con 17.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
  2. Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
  3. Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
  4. El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)
  5. El PSOE cierra la campaña con desborde: más de 300 personas se quedan fuera en el mitin de Pedro Sánchez y Pilar Alegría
  6. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  7. El Real Zaragoza confirma la rotura muscular de Bakis y Sellés cita a los 25 disponibles y a los 6 fichajes de enero
  8. La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata

Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Cataluña: estos son los resultados de las elecciones

Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Cataluña: estos son los resultados de las elecciones

Estos son los resultados a las elecciones de Aragón en Huesca capital con el 65% escrutado

Estos son los resultados a las elecciones de Aragón en Huesca capital con el 65% escrutado

Sorteo Bonoloto del domingo 8 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 8 de febrero de 2026

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | El PP ganaría las elecciones pero con peores resultados que en 2023, y Vox duplica sus diputados

Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | El PP ganaría las elecciones pero con peores resultados que en 2023, y Vox duplica sus diputados

Estos son los resultados de las elecciones de Aragón en Teruel capital con un 57% escrutado

Estos son los resultados de las elecciones de Aragón en Teruel capital con un 57% escrutado

El Huesca cede en Gijón y vuelve al descenso (2-1)

El Huesca cede en Gijón y vuelve al descenso (2-1)

Euforia de Vox durante el escrutinio de las elecciones en Aragón

Así sigue Chunta Aragonesista el escrutinio de las elecciones en Aragón

Tracking Pixel Contents