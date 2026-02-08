El Cuarte y el Calamocha ganan y cogen distancia en la zona alta

El CD Cuarte y el Calamocha han vuelto a ganar este fin de semana y siguen comandando la clasificación en Tercera RFEF. El Cuarte lo hace como líder, con 49 puntos tras imponerse ayer en su visita al Belchite (0-1), mientras que el Calamocha sigue segundo después de ganar el sábado en casa del Utrillas (0-1).

También sumaron los tres puntos ayer el Binéfar en Zuera, el Huesca B en Andorra, y el Épila ante el Illueca. El sábado hicieron lo propio el Casetas en Robres y La Almunia ante el Caspe. En empate terminaron el Tamarite-Cariñena y el duelo ente el Atlético Monzón y el Almudévar, que deja a los locales terceros a 10 puntos del liderato.

Sigue ocupando la última posición en el grupo aragonés de Tercera Federación el Zuera, con 11 puntos. Tras la victoria del Casetas, le acompañan en los puestos de descenso el Utrillas y el Illueca, ambos con 17.