Tercera RFEF
El Cuarte y el Calamocha ganan y cogen distancia en la zona alta
El Atlético Monzón empata en casa ante el Amudévar y ya tiene el liderato a 10 puntos
El CD Cuarte y el Calamocha han vuelto a ganar este fin de semana y siguen comandando la clasificación en Tercera RFEF. El Cuarte lo hace como líder, con 49 puntos tras imponerse ayer en su visita al Belchite (0-1), mientras que el Calamocha sigue segundo después de ganar el sábado en casa del Utrillas (0-1).
También sumaron los tres puntos ayer el Binéfar en Zuera, el Huesca B en Andorra, y el Épila ante el Illueca. El sábado hicieron lo propio el Casetas en Robres y La Almunia ante el Caspe. En empate terminaron el Tamarite-Cariñena y el duelo ente el Atlético Monzón y el Almudévar, que deja a los locales terceros a 10 puntos del liderato.
Sigue ocupando la última posición en el grupo aragonés de Tercera Federación el Zuera, con 11 puntos. Tras la victoria del Casetas, le acompañan en los puestos de descenso el Utrillas y el Illueca, ambos con 17.
- Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
- Real Zaragoza - SD Eibar, en directo: ¡GOOOOOL DE EL YAMIQ!
- Bazdar, refuerzo estelar del Jagiellonia: el ariete cedido por el Real Zaragoza es el único fichaje de enero inscrito en la Conference
- El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)
- El PSOE cierra la campaña con desborde: más de 300 personas se quedan fuera en el mitin de Pedro Sánchez y Pilar Alegría
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- El Real Zaragoza confirma la rotura muscular de Bakis y Sellés cita a los 25 disponibles y a los 6 fichajes de enero
- La gestora del centro de reforma de Juslibol donde ayer se amotinaron varios jóvenes renunció en diciembre a renovar la contrata