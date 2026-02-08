Segunda RFEF
El Deportivo Aragón se reencuentra con la derrota y pierde contra el Eibar B en casa (0-1)
El Utebo cae goleado en campo del Basconia y el CD Ebro se lleva el derbi aragonés ante la SD Ejea
El Deportivo Aragón se ha reencontrado con la derrota tras protagonizar un amago de resucitar en las dos últimas jornadas. El filial del Real Zaragoza ha perdido por la mínima este domingo en la Ciudad Deportiva ante el Eibar B. El equipo vasco se ha puesto por delante en el minuto 13 del encuentro y los locales, que siguen penúltimos en la clasificación, no han sabido reaccionar. El conjunto blanquillo visita el próximo fin de semana a la UD Logroñés.
FICHA TÉCNICA
DEPORTIVO ARAGÓN: Obón; J. Sabater (Álvaro Palacio, m.80), H. Barrachina, Eloy Moreno (Ángel Linares, m.80), Izan Muñoz (Aimar Bonel, m.64); Hugo Pinilla, Lucas Terrer, I. García (Iker Vadillo, m.46), Diego Monzón; H. Goñi, J. Franco (E. Facchin, m.46).
EIBAR B: Unai Ayala; A. Amilibia, Xavier Pastor, A. Larrañaga, L. Sarasketa (Endika Mateos, m.46); Óscar García, J. Aguirre, M. Delgado; Hugo García (Galder Herránz, m.46), Iker Zubiría, Ekaitz Redondo.
GOL: 0-1 (m.13), Iker Zubiría.
ÁRBITRO: Adrián Calvo Martínez. Amonestó a Moreno y Terrer, del Deportivo Aragón.
El Utebo FC ha caído goleado en su visita al CD Basconia (4-0) y pierde la segunda plaza de la tabla tras la victoria del Alavés B. Los de Juan Casajús, que sumaban cuatro victorias consecutivas, se han llevado un duro correctivo y tienen ahora el liderato a 5 puntos. La siguiente jornada, los aragoneses reciben al Alfaro, último clasificado del Grupo 2 en Segunda Federación.
FICHA TÉCNICA
BASCONIA: S. García; T. Zarandona, D. Belategi, B. Larrea (Osipov, m.52); Dani Pérez (Unamuno, m.66), Gaizka Alboniga, A. Ezpeleta (Urzaiz, m.78), Javi Sola, A. Lekuna; Aritz Conde (Ellakuria, m.78), Ander Peciña (Fernández, m.66).
UTEBO: J. Chanza; V. Sanchís (Valhondo, m.68), Guti, Meseguer, Mendi (Balan, m.68); D. Marín (Suárez, m.46), C. Beitia, A. Aguado (Sesé, m.56); I. Alberca, Pedrosa, J. Delgado (Rivera, m.78).
GOLES: 1-0 (m.36), Sola; 2-0 (m.40), Conde; 3-0 (m.47), Conde; 4-0 (m.48), Peciña.
ÁRBITRO: Alexandre López Vila. Amonestó a Larrea, por parte del Basconia, y a Mendi, Sanchis y Suárez, por parte del Utebo.
La vigesimosegunda jornada en la categoría ha dejado un derbi aragonés que ha terminado con victoria visitante por 0-1. El CD Ebro ha vencido en campo de la SD Ejea, que sigue luchando por alejarse lo máximo posible de la zona baja. El conjunto arlequinado se coloca octavo, a 6 puntos del Sestao River, que marca la entrada al playoff, y reciben el próximo sábado a la SD Logroñés. Los ejeanos, en cambio, son decimosegundos, 2 puntos por encima del descenso, y visitarán al Amorebieta.
FICHA TÉCNICA
SD EJEA: Germán; Mario Sánchez; Lalo Arantegui (Collante, m.88), P. Amponsah, D. Chica; Turmo, M. Lapeña (Ciriano, m.69), Z. Alhadar (Conte, m.69); D. Álvarez (Vázquez, m.62), Pablo Agustín, Giovanni.
CD EBRO: M. lite; E. Attipoe, I. Pérez, Espi, S. Escolar; Muñoz, Á. Novials, M. Prat (Magno, m.46 (Hermida, m.79)); J. Requés (Uche, m.46), V. Charlez (Sánchez, m.68), K. Soeiro (Paki, m.79).
GOL: 0-1 (m.08), Kevin Soeiro.
ÁRBITRO: Álex Rivas Etulain. Amonestó a Dabo y Sánchez, de la SD Ejea, y a Charlez, Requés y Escolar, del CD Ebro.
