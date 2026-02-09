Aday Mara bate su récord de anotación y mete sus primeros triples en el triunfo de Michigan ante Ohio State

Aday Mara sigue batiendo récords. El zaragozano logró su récord de anotación en la NCAA, sumando su etapa en UCLA y la actual en Michigan, y lideró el triunfo de su universidad frente a Ohio State (82-61) en un encuentro que terminó de romper el aragonés con sus primeros triples en su etapa colegial.

El pívot consiguió anotar 24 puntos y 11 tiros de campo, que también es su récord en la NCAA. Y lo mejor es que fue la primera vez que consiguió anotar dos triples en un mismo partido. De hecho, en UCLA no llegó a lanzar ni uno y no había sido una amenaza, por lo que ahora, si coge confianza, puede convertirse en un jugador total y condicionar todavía más a las defensas rivales. Pocos jugadores le gustan más a la NBA que un prodigio físico que además lance de tres.

Los dos momentos clave del partido lo protagonizó precisamente Mara. Michigan vencía por un punto al final de la primera mitad y Aday firmó dos de los cuatro triples que anotaron casi de manera consecutiva los Wolverines para distanciarse en el electrónico. Además, en el comienzo de la segunda mitad, anotó o asistió en todos los puntos de Michigan antes del tiempo muerto de televisión.

Además de los 24 puntos y 11/16 en tiros de campo, capturó 6 rebotes, 4 de ellos ofensivos, dio 3 asistencias y puso otros dos tapones. En la NBA no se cuenta la valoración como en Europa, pero hubiera hecho 29.

Favoritos a la final

El gran nivel de los Wolverines y su racha de 8 partidos invicto (lleva 22-1 en total y solo Arizona le mejora) ha propiciado que los analistas expertos de la NCAA hayan mejorado hasta la segunda posición de favoritismo, por lo que disputaría la final Nacional al final del March Madness

El panel de 59 expertos eligió a Arizona como favorito, ya que todavía no ha perdido ni un partido, pero Michigan ha escalado desde el puesto 5 al 2 debido principalmente a sus recientes triunfos ante Nebraska, hasta entonces invicto, y frente a Michigan State.