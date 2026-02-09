Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

El espacio arrancará con la editorial de Christian Blasco, que pondrá contexto a una jornada intensa antes del repaso de titulares con Xavi Espinosa, encargado de analizar clasificación, resultados y calendario en LaLiga EA Sports, Liga F Moeve y LaLiga Hypermotion.

Análisis en profundidad de LaLiga EA Sports

El bloque central del programa será una tertulia de 20 minutos dedicada al análisis en profundidad de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, con la participación de la exfutbolista Marta Corredera y la entrenadora y comentarista Juli Garcia, que debatirán sobre los partidos más destacados del fin de semana y las principales claves deportivas. Además, el programa conectará en directo con Denís Iglesias, periodista de Diario SPORT, para analizar la situación deportiva del Rayo Vallecano y el Getafe CF.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

Repaso al resto de competiciones

La actualidad del fútbol femenino tendrá su espacio con Maria Tikas, que analizará lo más destacado de la jornada 18 de la Liga F Moeve.

Por su parte, Mario Jiménez repasará cómo se ha desarrollado la jornada 23 de LaLiga Hypermotion y señalará a cinco jugadores que están preparados para dar el salto a LaLiga EA Sports.

En la sección Fútbol para todos, Claudia Espinosa presentará la primera historia del torneo Liga Genuine Moeve de Cádiz, con Alejandro Fortea, jugador del Valencia CF, como protagonista.

El pulso de la calle y las redes

Antes del cierre, Joaco Soneira traerá un vídeo con la actualidad a pie de calle, una selección de las mejores imágenes del fin de semana en redes sociales y las respuestas más destacadas a la pregunta lanzada en la red social X del Diario SPORT para repasar la jornada.

El programa se despedirá con un resumen final tras una edición centrada en el análisis, la opinión y la actualidad del fútbol español.