Tensión en un partido de fútbol de cadetes en Aragón que termina con el árbitro principal huyendo a la carrera

El encuentro de Primera Cadete disputado este fin de semana entre el CD Valdefierro y la UD Amistad ha desembocado en una fuerte polémica que requirió la presencia de las fuerzas del orden. El partido, que finalizó con un episodio de tensión y el árbitro principal huyendo a la carrera por el temor a recibir agresiones, ha generado toda una avalancha de opiniones y críticas hacia los hechos. Desde el club local, el coordinador del fútbol base, David Foz, ha querido ofrecer su perspectiva sobre lo sucedido, lamentando profundamente el desenlace, pero matizando que el relato que se ha extendido en las últimas horas es una exageración: "Se ha magnificado todo a un nivel incomprensible".

Según explica Foz, el partido transcurrió con cierta normalidad durante la primera hora de juego. Sin embargo, el ambiente comenzó a enrarecerse en el minuto 57 tras una doble amarilla mostrada por una falta y la consiguiente protesta. Poco después, el colegiado detuvo el juego alegando amenazas desde la grada. Fue entonces, cuando el coordinador bajó al césped para preguntar al árbitro por el sector de origen, aunque este no pudo precisar la zona de la que provenían dichas amenazas.

La tensión escaló cuando el entrenador local fue expulsado por no poder identificar a un jugador del banquillo que supuestamente había proferido un insulto que el colegiado tampoco supo concretar. Tras el pitido final, las recriminaciones de los jugadores derivaron en dos expulsiones más y en el incidente detonante: el jugador número 11 del Valdefierro empujó al árbitro. Desde el club se muestran tajantes ante esta agresión física. "Eso lo condeno, lo rechazo. Y ellos lo saben", afirma Foz, quien asume que habrá consecuencias federativas para el cadete: "Aceptaremos las medidas que el Comité de Competición crea convenientes", añade.

No obstante, la entidad defiende la trayectoria del implicado y aseguran que se trata de un hecho aislado en su historial. "Es un chaval que nunca había visto una roja", explica el coordinador. Es este uno de los motivos por los que, desde el club, creen que las acusaciones, sobre todo en redes sociales, son injustas: "No se puede decir que sea un jugador reincidente ni problemático". Sobre su futuro en el equipo, el club se reunirá esta tarde para determinar las acciones internas y "valorar las consecuencias internas que puedan existir después de lo acontecido el sábado".

De hecho, a raíz de lo ocurrido, el club ya ha informado en un comunicado que, a partir de este fin de semana, va a tener informadores en todos los encuentros que se disputen en su campo. El objetivo de esta medida es "parar los partidos o, en caso extremo, suspenderlos, si se identifica que hay violencia verbal o física, no solo hacia el árbitro, sino hacia cualquiera de los agentes del fútbol".

El momento más confuso se vivió tras el empujón, cuando el árbitro comenzó a correr hacia una esquina del campo. El técnico y varios directivos le siguieron con la intención de tranquilizarle, y no de agredirle, mientras otros se llevaban a los jugadores implicados. A pesar de que se habilitó un pasillo de seguridad y se desalojó la zona para que pudiese dirigirse al vestuario, el colegiado decidió esperar en el córner hasta la llegada de 12 agentes de policía, alegando sentirse inseguro. En este sentido, Foz considera que su actitud y su gestión no fueron las adecuadas.

El Valdefierro lamenta el impacto que estos incidentes tienen sobre la imagen de una entidad que lleva años trabajando para alejarse de la mala fama. "Atajamos insultos y actitudes desde la grada. Es una imagen que solo se puede atribuir al Valdefierro de hace 20 años. Se nos cae el mundo encima con esto", indica Foz. Ahora, el caso queda en manos del Comité de Competición, que dictará sentencia conforme al acta arbitral.