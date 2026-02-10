El árbitro de Segunda investigado por violar a una prostituta en Gijón simulando ser policía fue identificado por su teléfono móvil.

El árbitro de Segunda División investigado por, supuestamente, agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía nacional y amenazando a la presunta víctima con avisar a extranjería por encontrarse en situación irregular fue identificado por la Policía por su teléfono móvil. Así lo explican fuentes cercanas a este caso, desvelado por La Nueva España, que apuntan a que los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) pudieron dar con este hombre, de unos 30 años, después de que la víctima les facilitara el número con el que había contactado con ella. Posteriormente, según estas mismas fuentes, le identificó en una foto. La causa ha pasado ahora a instruirse en un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid.

El implicado se encuentra en libertad con cargos. Pasó a disposición judicial en Gijón –los supuestos hechos ocurrieron en un piso de la ciudad– y quedó en libertad provisional, con medidas cautelares. Asumió el caso en un primer momento el Juzgado de Instrucción número 1 por encontrarse de guardia en el momento de los hechos, pero posteriormente se inhibió al cinco ya que, por el día en el que sucedió todo, era a este juzgado al que le tocaría asumir la investigación. Sin embargo, el proceso ha pasado ahora a los juzgados de la capital del país. Esto es así porque la denunciante, de nacionalidad venezolana, reside en esta ciudad. Al árbitro se le está investigando, en principio, por un delito de agresión sexual. Al ser un delito de índole sexual, las investigaciones tienen que llevarse en la localidad de residencia de la víctima.

El asunto generó ayer un enorme revuelo. El implicado se trata de una persona muy conocida en Oviedo y, lógicamente, en el mundo del fútbol asturiano. A primera hora de la mañana, desde el Comité Técnico de Árbitros no se tenía constancia de la denuncia, ni tampoco del proceso judicial que ahora está en marcha. Si bien, con el paso de las horas, las fuentes consultadas explican que, a nivel interno de esta institución, se tuvo conocimiento de la denuncia y se activaron los mecanismos pertinentes.

Prendas de otros cuerpos

Las pesquisas policiales tratan ahora de averiguar si lo acontecido a finales de enero fue un hecho puntual o si, por el contrario, pudiera haber más casos parecidos u otras situaciones en las que el investigado hubiera podido simular que era policía. La denuncia lo que dice es que el árbitro, supuestamente, forzó a la mujer a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de avisar a los servicios de extranjería al residir esta en situación irregular en España. La versión de la víctima es que el colegiado lucía en su ropa únicamente diferentes distintivos policiales.

Una vez se le tuvo plenamente identificado, los agentes de la comisaría de Policía Nacional de El Natahoyo procedieron a registrar su domicilio. La intención era averiguar si en su casa escondía uniformes oficiales de otros cuerpos policiales, tales como la Policía Local o la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Las fuentes consultadas a este respecto lo que indican es que no se encontraron dichos uniformes, sino más ropa como camisetas o polos con distintivos policiales, pero no los atuendos oficiales. Está pendiente ahora que la denunciante preste declaración en sede judicial para poder comprobar la veracidad de su relato en una instrucción que sigue su curso.