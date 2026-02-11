El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
El equipo cuya propiedad ostentan el multimillonario empresario y su hermano, junto a David Beckham, supera al LAFC como el más valioso de la MLS
Inter Miami se ha convertido en el club más valioso de la MLS al inicio de la temporada 2026, con una valoración de 1.450 millones de dólares, superando a Los Angeles FC, según un informe del medio especializado Sportico. El club, cuya propiedad ostentan, principalmente, Jorge Mas, su hermano José Mas y David Beckham, quien también dirigió al equipo desde el banquillo. El empresario multimillonario es además en el presidente del Real Zaragoza.
El Inter Miami incrementó su valoración un 22 % respecto a 2025, un crecimiento que le permitió dar el 'sorpaso' a Los Angeles FC, líder del ránking en los últimos cuatro años y actualmente valorado en 1.400 millones de dólares, un 9 % más que en 2025. Tras Inter Miami y LAFC figuran en el top cinco Los Angeles Galaxy (1.170 millones de dólares, +5 %), Atlanta United (1.140 millones, +6 %) y New York City FC (1.120 millones, +12 %).
En el caso de Inter Miami y New York City FC, la construcción de nuevos estadios a inaugurar en 2026 y 2027, respectivamente, ha disparado su valor. Estos cinco clubes son los únicos con una valoración superior a 1.000 millones de dólares entre las 30 franquicias de la liga. El Real Zaragoza, por su parte, espera estrenar La Nueva Romareda finalizada la próxima campaña.
El valor medio de un club de la MLS es de 767 millones de dólares, un 6 % más que en 2025, según Sportico, aunque las doce franquicias con menor valoración solo han subido un 2 % de media, mientras que tres clubes —Vancouver, Montreal y San José— han perdido tasación.
El Inter Miami, fundado en 2018 y que empezó a competir en 2020, ha disparado su proyección deportiva y económica con la llegada de estrellas como Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, con David Beckham como presidente. Además, en 2025 conquistó por primera vez la MLS.
