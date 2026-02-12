España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3 de la Nations League 2026/27

España ha conocido este jueves, en el sorteo celebrado en Bruselas, a sus tres rivales en la fase de grupos de la UEFA Nations League. El combinado dirigido por Luis de la Fuente, que ha encabezado la delegación española en la capital belga junto con Rafael Louzán, ha sido emparejado con Croacia, Inglaterra y República Checa.

Mala suerte en líneas generales para la selección española. El sorteo empezó bien, evitando a 'cocos' del Bombo 2 como Italia o Países Bajos, pero la 'Roja' fue emparejada con la siempre luchadora Croacia y, además, se verá las caras con el rival más fuerte del tercer bombo, Inglaterra.

El torneo mantendrá un año más su formato; los dos primeros de cada grupo se clasificarán para cuartos, siendo el vencedor de cada grupo quien tenga la ventaja de campo. Los terceros jugarán para no perder la categoría con los segundos de los cuatro grupos de la Liga B, mientras que el último descenderá.

El calendario de la Nations League 2026/27 se extenderá desde septiembre hasta noviembre de 2026 durante la fase de grupos; concretamente, del 24 de septiembre al 6 de octubre los cuatro primeros partidos y del 12 al 17 de octubre los dos restantes. Los cuartos de final se celebrarán del 25 al 30 de marzo de 2027 y la 'Final Four' se jugará del 9 al 13 de junio de 2027.

España ha disputado tres finales del torneo de las cuatro celebradas hasta el momento, consiguiendo levantar el trofeo en 2023 en Róterdam contra Croacia. En la última edición, la 'Roja' perdió el título desde la tanda de penaltis contra Portugal en una final celebrada en Múnich.