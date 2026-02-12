El trofeo de atletismo Ibercaja Ciudad de Zaragoza reunirá este sábado en el 'El Huevo' a atletas de talla nacional

El trofeo de atletismo Ibercaja Ciudad de Zaragoza reunirá este sábado en el Palacio de los Deportes de la capital aragonesa, conocido popularmente como 'El Huevo', a atletas de talla nacional como Xènia Benach, Guillem Crespí, Xavi Cabanilles y deportistas de países como Venezuela, Cuba o Eritrea, con nombres en el plantel como los de Andrea Purica, Aniel Molina o Alexander Tesfai.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, el presidente del club Alcampo-Scorpio71, Rafael Guerras, y el atleta Eduardo Menacho han presentado en una rueda de prensa la nueva edición del torneo, que comenzará las 16.30 horas y se prolongará hasta las 20.00. De esta forma, durante más de tres horas, casi 200 atletas de prácticamente todas las federaciones territoriales españolas y de distintas nacionalidades competirán en las diferentes pruebas que acogerá el Palacio de los Deportes.

El programa incluye el XLVI Memorial José Manuel Juan Boix, de 3.000 metros masculino, y el XX Memorial Carlos Val Terrer, de 60 metros lisos masculino. Las pruebas de pértiga, longitud y de velocidad corta, lisos y con vallas, 400 metros y 1.000 metros completarán el programa del trofeo. También se disputarán pruebas escolares, que permitirán a sus participantes infantiles disfrutar del atletismo en un entorno poco habitual para ellos, un palacio lleno de público y con algunos de sus referentes deportivos en la pista.

Cartel oficial del evento que tendrá lugar el sábado 14 de febrero. / Alcampo-Scorpio71

En los 60 metros masculinos, todas las miradas estarán puestas en Guillén Crespi, quien con una marca de 6.58 acecha el récord del mitin (6.56). En la categoría femenina, destaca la presencia de la venezolana Andrea Purica (7.33), junto a su la vigente campeona Mireya Cuello. Las vallas presentan un nivel excepcional, pues en 60 masculino, el francés Leo El Achkar (7.83) se medirá ante el montisonense Mario Revenga (7.89) y Kevin Sánchez (7.93). Y, en el femenino, destacan la cubana Greisys Roble (8.09), que lidera un grupo de élite compuesto por Xenia Benach (8.16), Lerato Pagés (8.18), Laura Banko (8.20), Marina Covarrubias (8.22), Teresa Errandonea (8.31), Sade Tung Maye (8.32), Julia Griñán (8.44) y la polaca Anna Kulpinsqa (8.54).

Como ha destacado Rafael Guerra, la prueba que se celebrará en Zaragoza "va a ser prácticamente lo que veremos en la final del campeonato de España". La prueba de 400 metros masculinos contará con el talento local de Aaron Gastón y Alejandro Laguna, ambos por debajo de los 48 segundos, acompañados por el campeón de España de 300 vallas, Tristán Lunn.

Eduardo Menacho, atleta, Félix Brocate, concejal de Deportes, y Rafael Guerras, presidente de Alcampo-Scorpio 71. / Ayuntamiento de Zaragoza

En el 800 metros, Bruno Matute y otros atletas buscarán batir el récord del mitin (1:48) bajando del 1:50 y, en la categoría femenina, la internacional argelina (marca de 2:05:85) se enfrentará a Aitana Parra (2:06) y Greta Guerrero. El 1.500 metros masculino verá a Alexi Rodríguez (3:44) liderar la Serie A y, en el femenino, Isabel Linares defenderá su título frente a Greta Guerrero, con la mínima absoluta de 4:28 como objetivo.

Una de las joyas del mitin será el Memorial José Manuel Juan Boix, con un cartel de lujo, que incluye a Menacho, campeón de España de 10.000 metros; Cabanilles, récord de España 5K sub-18; Tesfay, el argentino Fabián Manrique y campeón nacional de 5.000 metros y Guillem Cuartero, subcampeón de Europa de Cross por clubes.

Por último, el foso de longitud masculina vivirá un duelo estelar entre Jaime Guerra (8.14) y el cubano Aniel Molina (8.13) y, en el triple salto femenino, la internacional María González Sanchís se enfrentará a Naroa Furundarena (13.23). El presidente de Alcampo-Sorpio71 ha destacado que este trofeo es "un referente a nivel nacional" que se celebra en "una de las joyas del atletismo español en pista cubierta". Igualmente, Guerras ha recordado que se trata de una de las últimas pruebas en la que los atletas podrán tratar de hacer las marcas mínimas para su participación en los campeonatos del mundo y de España.