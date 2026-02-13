Alfonso Orcajo, expresidente del Utebo: "Entendimos que lo más honesto era dar un paso al lado y abrir una nueva etapa"

Diez días después del seísmo institucional que sacudió al Utebo FC con la dimisión en bloque de su presidente y de toda la junta directiva, Alfonso Orcajo ha analizado las causas que precipitaron su salida el pasado 2 de febrero. Lejos de señalar un conflicto interno repentino, el expresidente aclara que la decisión fue fruto de una meditación sobre la viabilidad de la entidad.

Según explica, la marcha no respondió a un único hecho, sino a una acumulación de circunstancias, sobre todo, económicas. "Este año no se concretaron algunas vías de ingresos que esperábamos y esos retrasos generaron dificultades". Ante este escenario, subraya que la renuncia se ejecutó "por el bien del club" y vino motivada por la necesidad de un cambio de manos. "Entendimos que lo más honesto era dar un paso al lado y abrir una nueva etapa".

La situación financiera en categorías como la Segunda RFEF exige una adaptación constante, algo que la anterior directiva intentó abordar buscando modelos alternativos al patrocinio tradicional. Sin embargo, Orcajo hace autocrítica respecto a la estructura interna del club durante su mandato. "Quizá uno de mis errores fue no profesionalizar antes el área financiera al mismo nivel que el primer equipo y el fútbol base. Deberíamos haber contado antes con una persona dedicada exclusivamente a la gestión económica diaria", reconoce. No obstante, pese a las dificultades, defiende que la entidad queda ahora con la "estructura y base para seguir creciendo".

Alfonso Orcajo, a la izquierda, junto al expresidente de la UD Barbastro, Rafa Torres. / Utebo FC

En el plano institucional, Orcajo niega cualquier falta de apoyo tanto por parte del consistorio como del tejido local. "El Ayuntamiento, desde que entramos, siempre ha respondido a lo que hemos solicitado dentro de las limitaciones normales", afirma. Como ejemplo de esta "excelente" colaboración, señala las mejoras en el césped artificial y la iluminación llevadas a cabo estos años.

Asimismo, desvincula su decisión de las salidas del entrenador, Juan Carlos Beltrán, y el director deportivo, Alberto Monsalvo, el pasado 30 de diciembre. Al mismo tiempo, las califica de "situaciones distintas", propias del mercado futbolístico y de circunstancias personales, fuera del contexto administrativo actual y de los detonantes del mismo.

Alberto Monsalvo, ex director deportivo del Utebo, y Alfonso Orcajo, expresidente. / Utebo FC

Respecto al futuro inmediato del Utebo, que desde el 5 de febrero está regido por una Junta Gestora presidida por Gabriel Tardío, el expresidente se muestra optimista y confirma que el traspaso de poderes ha sido "correcto y con voluntad de facilitar las cosas" tras la entrega de toda la información necesaria. Además, no duda de la capacidad de los nuevos gestores: "Conocen el club y saben lo que hace falta. Estoy convencido de que le darán estabilidad".

Por último, también quiere enviar un mensaje a la masa social del conjunto aragonés para reivindicar su gestión y mostrar gratitud al cariño recibido en su despedida. "Agradecer los aplausos que me dedicaron el día de la asamblea de presentación de mi salida. Me quedo con ese reconocimiento al trabajo de estos años". Todo ello, frente al ruido externo generado una vez producido el cambio en la gestión.