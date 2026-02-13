Los héroes de la histórica plata de Los Ángeles 1984 se reúnen en Zaragoza: "Hicimos a la ciudad sede del recuerdo de aquella medalla"

Dicen que en el deporte de equipo los grandes éxitos, más allá del talento, llegan siendo una familia. 42 años después de aquella plata histórica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, aquel grupo de jugadores que tuvo a toda España pegada al televisor en la final contra el intratable Estados Unidos de un jovencísimo Michael Jordan se reunió en el espacio Xplora de Ibercaja, con Fernando Arcega como anfitrión, para seguir demostrando que siguen siendo un grupo de amigos que se divirtieron jugando a baloncesto. De hecho, reconocieron que «hicimos a Zaragoza sede del recuerdo de aquella medalla».

El equipo casi al completo, con Juan Domingo de la Cruz uniéndose más tarde, recordó el camino que llevó a España a lograr aquella histórica medalla de plata cuando pocos la esperaban, sobre todo por el nivelazo de la URSS, Yugoslavia y, por supuesto, Estados Unidos.

Fernando Arcega (y su prodigiosa memoria), que jugaba en casa, fue el más aclamado junto a Superepi, Fernando Romay y Juanma López Iturriaga. Entre estos dos últimos llevaron el peso del coloquio con su salero habitual. Y de los chistes, claro. Siguieron demostrando la complicidad, el cariño y la amistad que cuatro décadas después mantienen.

El recorrido comenzó con la final de la temporada 83-84, con la famosa pelea de Iturriaga con Mike Davis y la negativa del Barcelona a jugar el último partido de la final. Pudo ser la chispa de un incendio en la selección, pero no lo fue. Contaron también que hubo jugadores que se perdieron el nacimiento de sus hijos por los Juegos o la locura desatada en la concentración de Linares, con una banda municipal y todo el pueblo aclamando hasta que la Guardia Civil tuvo abrir el pabellón.

También rememoraron el preolímpico y cómo después se fueron a un restaurante en París, donde el entonces presidente Felipe González («cuando era de izquierdas», dijo entre risas Iturriaga) se acercó a felicitarles y acabó contando chistes al equipo. Después, cuando fueron a ver un partido de Estados Unidos y se dieron cuenta de que iba a ser imposible ganarles (sus opciones de vencer las ejemplificó Romay con una peineta). Y, por supuesto, México.

Antes de los Juegos hubo una concentraciónprimero en la Universidad de North Carolina y después tres amistosos en México. El hotel «tenía más luces rojas que blancas» y el segundo partido ni llegó a terminarse por una tangana en la que, de nuevo, estuvo Iturriaga de por medio.

De ahí a Los Ángeles. Todos coincieron en que la primera fase y la primera parte del duelo contra Estados Unidos (se fueron al descanso cinco abajo) fueron los mejores momentos, si bien el debut estuvo atropellado ya que casi no llegan al pabellón porque se perdió la chófer del bus. Y, por supuesto, la semifinal contra Yugoslavia, que fue «el mejor partido que jugamos». Fue un recorrido imperdible para amantes del baloncesto.