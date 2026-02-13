Fútbol
El Tarazona afronta una salida exigente para medirse al Europa
El Teruel viaja a tierras andaluzas para verse las caras con el filial del Sevilla
La jornada vigésimo cuarta en el Grupo 2 de Primera RFEF se presenta dispar a la hora de hablar de los rivales de los dos equipos aragoneses, ya que mientras el Tarazona visita al cuarto clasificado, el Teruel lo hará ante un rival que está en puestos de descenso.
El Tarazona viaja hasta tierras catalanas para enfrentarse el sábado a las 18.30 horas en el campo del Nou Sardenya al Europa de Barcelona, en un partido muy complicado para el conjunto turiasonense al ser uno de los equipos más potentes en esta temporada del grupo, por lo que las dificultades podrían ser máximas.
El Teruel puede tener un encuentro más accesible este próximo domingo a las doce horas en el campo Jesús Navas frente al conjunto filial sevillista, que está en descenso, situación que puede aprovechar el equipo turolense y al menos no regresar de vacío.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado