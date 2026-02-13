El Tarazona afronta una salida exigente para medirse al Europa

La jornada vigésimo cuarta en el Grupo 2 de Primera RFEF se presenta dispar a la hora de hablar de los rivales de los dos equipos aragoneses, ya que mientras el Tarazona visita al cuarto clasificado, el Teruel lo hará ante un rival que está en puestos de descenso.

El Tarazona viaja hasta tierras catalanas para enfrentarse el sábado a las 18.30 horas en el campo del Nou Sardenya al Europa de Barcelona, en un partido muy complicado para el conjunto turiasonense al ser uno de los equipos más potentes en esta temporada del grupo, por lo que las dificultades podrían ser máximas.

El Teruel puede tener un encuentro más accesible este próximo domingo a las doce horas en el campo Jesús Navas frente al conjunto filial sevillista, que está en descenso, situación que puede aprovechar el equipo turolense y al menos no regresar de vacío.