Eduardo Menacho vence en casa en la prueba de 3.000 metros

El Palacio de los Deportes de Zaragoza ha acogido este sábado una nueva edición del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Atletismo en Pista Cubierta, organizado por ALCAMPO-Scorpio71. Los memoriales José Manuel Juan Boix (3.000m lisos masculino) y Carlos Val Terrer (60m lisos masculino) fueron para el aragonés Eduardo Menacho (Asics), con un tiempo de 7:56.30, y Guillem Crespí (Barcelona At.) que paró el crono en 6.64. Alexandre Tesfay fue el vencedor de la prueba en categoría sub-20, con 7:56.79.

El trofeo a la mejor marca masculina del mitin fue para el cubano Aniel Molina con un salto de longitud por encima de los 8 metros (8.03). La mejor marca femenina la obtuvo Greysis Roble, velocista de 60 m vallas (8.02). Noa Madrid se hizo con el oro en salto de altura, superando el listón en 1.69. Tras ella, los hombres del 400 m hicieron su aparición en pista. El oro de la prueba fue para Tristán Luño, con un tiempo de 48.72, seguido de Aarón Gatón y Alejandro Laguna. En categoría femenina, el primer puesto de la prueba fue para Irati Fernández (Gernikako AT), con una marca de 58.93, seguida de la local Elisa Cortés.

Rubén Egea y Greta Guerrero ganaron en 800 m y la actual bronce de España, María González, venció en triple salto con una marca de 13,31 m. En concursos, la atleta del Alcampo-Scorpio71 Leire Artola ganó la pértiga femenina con un salto de 3.52. Y la longitud fue para el hombre que se ha hecho con la mejor marca masculina del mitin: Aniel Molina, quien voló hasta los 8.03. En el Memorial Carlos Val Terrer el vencedor fue Guillem Crespí del equipo Barcelona At. El actualmente quinto de Europa se hizo con el oro gracias a un tiempo de 6.64.

El mitin concluyó con la prueba más esperada por el público, el Memorial José Manuel Juan Boix. El exatleta del Alcampo-Scorpio71 Eduardo Menacho coronó los 3.000 m con un tiempo de 7:39.10 y una pista que estaba completamente en pie. El zaragozano batió el récord de Aragón absoluto a su paso por los 2.000, obteniendo un tiempo de 5:18.40. Los aplaudidos relevos mixto sub-10 y sub-12 completaron el certamen.