Empate valioso del Tarazona en su visita al Europa

La SD Tarazona sacó un valioso empate en su visita al feudo del Europa, cuarto clasificado del Grupo 2 de Primera RFEF en un duelo que bien pudo terminar con victoria turiasonense, ya que a falta de poco más de un cuarto de hora se adelantaron los de Juanma Barrero con un gol de Julián Delmás. Sin embargo, no tardaron empatar los locales con un buen disparo de Josu Gallastegui desde fuera del área para que en el tramo final el partido pudiera caer del lado de cualquiera, con un gol anulado para el Tarazona marcado por Soto por un fuera de juego muy ajustado y que hizo que no llegara la victoria visitante.

El partido también tuvo alternancias hasta el descanso, con un mejor inicio del Europa, que tuvo la mejor ocasión por medio de Jordi Cano, si bien Agüero y Armero también pudieron adelantar al Tarazona. Tras el intermedio, Imanol tuvo la mejor oportunidad del conjunto de Juanma Barrero y Amigo blocó un buen disparo del jugador del Europa Mahicas antes de que llegara el gol de Delmás, que bien pudo ser el de una victoria decisiva para el Tarazona que se quedó en un empate valioso que les deja con 30 puntos y undécimos, con tres de renta con el descenso.

Mientras, el Teruel puede tener un encuentro más accesible este domingo a las 12.00 horas en el campo Jesús Navas frente al conjunto filial sevillista, que está en descenso, situación que puede aprovechar el equipo turolense y al menos no regresar de vacío. Los de Vicente Parras son ahora décimos empatados a puntos con el Tarazona.

Ficha técnica

CE Europa: Flere; Guillem (Marcel, 90), Álex Cano, Fran, Escoruela (Jay, 75), Adnane, Meshak, Caravaca (Mahicas, 46), González (Gallastegui, 46), Vacas (Khalid, 75) y Jordi Cano.

SD Tarazona: Amigo; Julián Delmás (Cubillas, 85), Traoré, Trilles, Borge, Nieto (Ángel López, 57), Busi, Imanol (Vaquero, 90), Toni Ramón, Armero (Soto, 85) y Agüero.

Goles: 0-1, min. 74: Delmás. 1-1, min. 76: Gallastegui.

Árbitro: Angelov Borisov (Comité balear). Amonestó a Caravaca, Escoruela, Jay; Amigo y Ángel López. Expulsó al visitante Toni Ramón (90’).