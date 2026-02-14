Suspendido por condiciones meteorológicas el CD Ebro-SD Logroñés que iba a disputarse este sábado en Zaragoza

El partido correspondiente a la vigesimotercera jornada en Segunda Federación entre el CD Ebro y la SD Logroñés ha sido suspendido por el temporal. Tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de aplazar el choque a causa de las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Oriana, la noticia se ha comunicado por parte de los clubs la mañana de este sábado, apenas cinco horas antes del inicio del encuentro que estaba programado para las 16.00.

Ahora, ambos equipos del Grupo 2 de Segunda RFEF, junto al organismo encargado de gestionar la competición, deberán ponerse de acuerdo para recuperar la jornada una vez se haya recuperado la normalidad en la capital altoaragonesa. "Desde ya estamos buscando una nueva fecha para la disputa del partido", reza el comunicado emitido por el conjunto arlequinado en sus redes sociales. La borrasca Oriana ya obligó a suspender ayer todos los partidos de fútbol regional en Aragón programados para hoy, tanto de fútbol como de fútbol sala, tras un aviso lanzado en redes por la Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) pasadas las 22.45 horas.