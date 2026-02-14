Suspendido por condiciones meteorológicas el CD Ebro-SD Logroñés que iba a disputarse este sábado en Zaragoza
La borrasca Oriana obliga a aplazar el encuentro de Segunda Federación apenas cinco horas antes del inicio
El partido correspondiente a la vigesimotercera jornada en Segunda Federación entre el CD Ebro y la SD Logroñés ha sido suspendido por el temporal. Tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de aplazar el choque a causa de las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Oriana, la noticia se ha comunicado por parte de los clubs la mañana de este sábado, apenas cinco horas antes del inicio del encuentro que estaba programado para las 16.00.
Ahora, ambos equipos del Grupo 2 de Segunda RFEF, junto al organismo encargado de gestionar la competición, deberán ponerse de acuerdo para recuperar la jornada una vez se haya recuperado la normalidad en la capital altoaragonesa. "Desde ya estamos buscando una nueva fecha para la disputa del partido", reza el comunicado emitido por el conjunto arlequinado en sus redes sociales. La borrasca Oriana ya obligó a suspender ayer todos los partidos de fútbol regional en Aragón programados para hoy, tanto de fútbol como de fútbol sala, tras un aviso lanzado en redes por la Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) pasadas las 22.45 horas.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El tercer goleador histórico del Real Zaragoza en Segunda ficha por el Fuenlabrada
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- Zaragoza es elegida por una conocida marca de ropa para abrir su segunda sección femenina en toda España
- Seis millones en la 'nevera' para el Real Zaragoza en verano
- La 'ciudad de las palas' está en Aragón: dos empresas con 70 años de historia se lucen en la FIMA
- El Gobierno de Aragón paraliza el polémico derribo del edificio de Correos