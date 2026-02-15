La Carrera del Ebro recauda más de 20.000 euros: estos son los ganadores

El campo de maniobras de San Gregorio ha sido escenario esta mañana de una de las jornadas deportivas más esperadas del año en la capital aragonesa: la Carrera del Ebro. La edición de 2026 de esta prueba no solo ha destacado por el alto nivel competitivo en sus dos modalidades, sino por haber batido la cifra de recaudación del año anterior. En su XVIII edición, se han logrado más de 20.000 euros, una cifra en torno a los 3.000 por encima del año pasado. Los fondos irán destinados a la organización de Cáritas. La competición ha discurrido por un entorno exigente y emblemático, atravesando el escarpe y la ribera del Ebro, donde los corredores han puesto a prueba su resistencia.

Luis Miguel Montosa Caballero se impone en la 25K y Alberto García Adán lo hace en la 13K. / Pablo Ibáñez

Antes del mediodía, los primeros atletas de la distancia larga ya han comenzado a llegar a meta. Luis Miguel Montosa Caballero se ha alzado con la victoria en la prueba de 25 kilómetros, deteniendo el crono en un tiempo de 1:30:42. El podio lo han completado Jorge Grandoso Pedrosa, que cruzó la línea de meta unos tres minutos después con una marca de 1:33:14, y Daniel Osanz Laborda, quien se adjudicó el bronce con 1:35:24. El top 5 de la categoría reina lo cerraron Borja Ferrandis en cuarta posición y José Antonio Gimeno en quinta.

En la distancia corta, el triunfo ha sido para Alberto García Adán, del Matarraña Team. García Adán ha impuesto un ritmo alto para finalizar los 13 kilómetros en 48 minutos y 44 segundos. Le ha seguido en el podio Mariano Val Tortosa (49:57), logrando bajar de la barrera de los 50 minutos, mientras que el tercer puesto ha sido para Jaime Mora Hernández (50:18). La competición ha estado muy reñida en los puestos de honor, con Sergio Domínguez e Íñigo Garde cruzando la meta poco después, apenas unos segundos por encima de los 50 minutos.