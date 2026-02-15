El CD Cuarte, el Calamocha y el Monzón ganan en casa y siguen arriba

El CD Cuarte, líder de la clasificación, volvió a ganar ayer en casa () en el partido contra el Épila que cerró la vigesimosegunda jornada en el grupo aragonés de Tercera Federación. El Calamocha, tras imponerse ayer al Casetas en casa (2-0) sigue en la pelea por el liderato, como también lo hace el Atlético Monzón, que venció por 3-2 al Robres en el Isidro Calderón.

También sumaron los tres puntos la SD Huesca B, que se afianza en el playoff tras ganar al Belchite, el Cariñena ante el Utrillas y el Caspe ante el Zuera. Los duelos que terminaron en empate fueron el Almudévar-Tamarite, el Binéfar-Casetas, y el Illueca-La Almunia.

El CD Zuera, cada vez más lejos de la pelea por la salvación, sigue siendo farolillo rojo de la Tercera RFEF aragonesa con 11 puntos, acompañado en los puestos de descenso por el Utrillas y el Belchite, ambos con 17.