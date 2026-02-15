Tercera RFEF
El CD Cuarte, el Calamocha y el Monzón ganan en casa y siguen arriba
También sumaron los tres puntos la SD Huesca B, el Cariñena y el Caspe
El CD Cuarte, líder de la clasificación, volvió a ganar ayer en casa () en el partido contra el Épila que cerró la vigesimosegunda jornada en el grupo aragonés de Tercera Federación. El Calamocha, tras imponerse ayer al Casetas en casa (2-0) sigue en la pelea por el liderato, como también lo hace el Atlético Monzón, que venció por 3-2 al Robres en el Isidro Calderón.
También sumaron los tres puntos la SD Huesca B, que se afianza en el playoff tras ganar al Belchite, el Cariñena ante el Utrillas y el Caspe ante el Zuera. Los duelos que terminaron en empate fueron el Almudévar-Tamarite, el Binéfar-Casetas, y el Illueca-La Almunia.
El CD Zuera, cada vez más lejos de la pelea por la salvación, sigue siendo farolillo rojo de la Tercera RFEF aragonesa con 11 puntos, acompañado en los puestos de descenso por el Utrillas y el Belchite, ambos con 17.
- Aparatoso incendio en la planta de Saica en Zaragoza: 'Vamos a dejar que arda completamente
- Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
- Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
- La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas