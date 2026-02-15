El Deportivo Aragón cae humillado en Las Gaunas (6-0)

El Deportivo Aragón ha caído humillado por la UD Logroñés con una contundente goleada que ha dejado el marcador en 6-0. El conjunto blanquillo, en plena lucha por recuperar sensaciones tras una racha de derrotas que parecía interminable, ha vuelto a perder y lo ha hecho una derrota de las que tocan la moral. El filial del Real Zaragoza sigue antepenúltimo tras la derrota del Alfaro en campo del Utebo y se enfrenta la próxima jornada al Náxara en casa.

Los uteberos le han hecho un favor a los de Emilio Larraz al vencer al último clasificado por 4-1 en Santa Ana. El Utebo, que suma seis victorias y tan solo dos derrotas este 2026, recupera la segunda plaza y sigue con el ojo puesto en el liderato. Los de Juan Casajús visitarán el siguiente fin de semana al Tudelano, que ocupa el tercer puesto en la clasificación, con un punto menos.

Por su parte, el CD Ebro, que ha disputado hoy el partido ante la SD Logroés que debía jugarse ayer y fue aplazado por las condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Oriana, ha empatado a 1 con gol del rival al poco de comenzar el encuentro, en el minuto 4, y la respuesta de los locales por mediación de Marc Prat en el 18. El conjunto arlequinado continúa en la media tabla, con siete puntos de ventaja sobre el descenso, y visita el próximo domingo al Alavés B.

El otro equipo aragonés en el Grupo 2 de Segunda Federación ha sido el primero en jugar este domingo. La SD Ejea ha perdido en campo del Amorebieta (2-0) vuelve a la posición de playout, con los mismos 26 puntos que la UD Mutilvera, que ocupa el primer lugar en los puestos de descenso. El domingo que viene, el Ejea recibe al gran goleador de la jornada, la UD Logroñés, que está a las puertas de la zona noble.

Por último, en el Grupo 3 de Segunda RFEF, la UD Barbastro ha empatado sin goles en casa ante uno de los mejores de la categoría como lo es el Reus. Los de Dani Martínez consiguen así un gran punto en el Municipal de los Deportes, aunque sus números siguen dejando mucho que desear, en especial en casa. Los altoaragoneses llevan 8 semanas sin conocer la victoria en Liga y 17 sin hacerlo como local, lo que lo deja ya a 6 puntos de la salvación. La próxima jornada, el Barbastro visita al Lleida.