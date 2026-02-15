Hezonja lidera la sufrida remontada del Madrid sobre el Unicaja

El Real Madrid, con 26 puntos y 35 valoración de Mario Hezonja, doblegó a un gran Unicaja (92-96) en el Martín Carpena con una remontada de dieciocho puntos, pese al primer tiempo sobresaliente de los malagueños, que tuvieron varias posesiones finales para ganar el partido.

Lo pelearon por igual y fue el Madrid quien se llevó el primero de los dos encuentros consecutivos, ya que el próximo jueves (21 horas) se completará este ‘back-to-back’ a la americana con el enfrentamiento en cuartos de final de la Copa del Rey en Valencia.

Por un lado, el Real Madrid daba descanso a Facu Campazo y Gabriel Deck, dos ases de la baraja que Scariolo se guarda para Valencia. Le salió bien la jugada.

Por otro, Alberto Díaz, para sorpresa de todos los presentes, fue convocado y se entrenó, aunque no jugó. Se le daba casi por descartado para la Copa hace unas semanas por su lesión muscular, pero está apurando sus opciones.

Dos triples consecutivos de Chris Duarte, dos canastas de dos más uno de Chuma Okeke, varias faltas reclamadas con vehemencia desde el banquillo y el público cajista y un 10-10 inicial ya pintaban a partido de alto voltaje.

Los duelos entre blancos y verdimorados suelen serlo, sobre todo en el último lustro, con finales por títulos de por medio. En todos ellos, la intensidad fue siempre altísima, con momentos de baloncesto inmaculado como los dos últimos minutos del primer cuarto.

En ese tramo de 2:42 minutos exactos, Unicaja pasó de perder de siete puntos a ir cinco arriba (25-20), con triples bien punteados, difíciles de convertir, como uno último de Justin Cobbs para cerrar el cuarto con el rugido del Martín Carpena, lleno a rebosar.

Scariolo se enfadaba con lo que veía, un Real Madrid sin colmillo y truncado en ataque (31-22). El cabreo aumento con una técnica a Usman Garuba que regaló más puntos a los malagueños, que con un triple de Kendrick Perry se fueron al 47-30, en el peor momento de los blancos.

El Unicaja se fue al descanso con un contexto inmejorable, liderando con contundencia (56-39) y un acierto espectacular desde el triple, hasta once de dieciséis lanzamientos.

En la segunda parte llegó el despertar madridista. Aparecieron los chispazos de Mario Hezonja y ajustó errores el equipo de Scariolo, bajando de los diez puntos de distancia y apretando a los locales.

Así, remando y remando, la competitividad del Madrid le llevó a ponerse un punto por delante a falta de tres minutos y medio (86-87), mientras Unicaja encadenaba pérdidas y confiaba en el gran partido de Sulejmanovic (18 puntos).

En un final de puro nervio, con giros de guión y detalles mínimos, la inspiración de Hezonja y la falta de finura de Unicaja terminaron en la victoria número dieciocho del Real Madrid en Liga Endesa.