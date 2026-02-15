La venganza de Aday Mara ante su exuniversidad: paliza a UCLA y un mate de espaldas

Michigan suma y sigue, igual que Aday Mara. El zaragozano vivió una dulce venganza ante UCLA, la universidad en la jugó sus dos primeras temporadas en la NCAA y donde fue hasta relegado al ostracismo. Ganó Michigan por 30 puntos es líder de la conferencia Big Ten, es el segundo máximo favorito al título nacional según los expertos y la universidad californiana lucha simplemente por entrar en el march madness.

Michigan hizo una segunda mitad excelsa y sabía que era "el partido de Aday Mara", como reconoció tras el partido su compañero Yaxel Lendeborg. Comenzó dominando el partido, pero a dos minutos del final UCLA hizo un parcial de 7-0 que dejó el marcador en un ajustado 38-40. Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, los Wolverines fueron un vendaval y le endosaron a UCLA un parcial de 18-46.

Aday Mara sacó su versión más intimidatoria y defensiva para ser el dominador de la pintura. Hizo 9 puntos en 23 minutos, con 3/6 en tiros de campo y lo mismo en tiros libres, su asignatura pendiente. E igual que en el anterior partido, lanzó un triple, demostrando que está entrenando su faceta tiradora, aunque no le entró el lanzamiento.

Además, capturó 8 rebotes, uno de ellos ofensivo, repartió tres asistencias y, por octava vez esta temporada, puso tres tapones.

Dejó otro mate espectacular el zaragozano, un alley-oop de espaldas que fue una de las jugadas más destacadas de la jornada de la NCAA.

Michigan sigue líder de su conferencia tras cosechar 10 victorias consecutivas y tener un global de 24-1 y, ahora mismo, ya es el mejor equipo de la NCAA, ya que Arizona, que todavía no había perdido ni un partido, suma dos derrotas consecutivas, lo que deja a los Wolverines como el único conjunto con una derrota junto a Sant Louis.