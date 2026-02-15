Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaIncendio SaicaCarcel agricultoresVoto jovenTorre del AguaDevizio
instagramlinkedin

La venganza de Aday Mara ante su exuniversidad: paliza a UCLA y un mate de espaldas

Michigan vence por 30 puntos tras una segunda parte excelsa y ya es mejor equipo de la NCAA tras las dos derrotas seguidas de Arizona, hasta ahora invicto

Aday Mara machaca el aro de espaldas en el partido ante UCLA.

Aday Mara machaca el aro de espaldas en el partido ante UCLA. / Universidad de Michigan

A. Bobed

Zaragoza

Michigan suma y sigue, igual que Aday Mara. El zaragozano vivió una dulce venganza ante UCLA, la universidad en la jugó sus dos primeras temporadas en la NCAA y donde fue hasta relegado al ostracismo. Ganó Michigan por 30 puntos es líder de la conferencia Big Ten, es el segundo máximo favorito al título nacional según los expertos y la universidad californiana lucha simplemente por entrar en el march madness.

Michigan hizo una segunda mitad excelsa y sabía que era "el partido de Aday Mara", como reconoció tras el partido su compañero Yaxel Lendeborg. Comenzó dominando el partido, pero a dos minutos del final UCLA hizo un parcial de 7-0 que dejó el marcador en un ajustado 38-40. Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, los Wolverines fueron un vendaval y le endosaron a UCLA un parcial de 18-46.

Aday Mara sacó su versión más intimidatoria y defensiva para ser el dominador de la pintura. Hizo 9 puntos en 23 minutos, con 3/6 en tiros de campo y lo mismo en tiros libres, su asignatura pendiente. E igual que en el anterior partido, lanzó un triple, demostrando que está entrenando su faceta tiradora, aunque no le entró el lanzamiento.

Además, capturó 8 rebotes, uno de ellos ofensivo, repartió tres asistencias y, por octava vez esta temporada, puso tres tapones.

Dejó otro mate espectacular el zaragozano, un alley-oop de espaldas que fue una de las jugadas más destacadas de la jornada de la NCAA.

Noticias relacionadas

Michigan sigue líder de su conferencia tras cosechar 10 victorias consecutivas y tener un global de 24-1 y, ahora mismo, ya es el mejor equipo de la NCAA, ya que Arizona, que todavía no había perdido ni un partido, suma dos derrotas consecutivas, lo que deja a los Wolverines como el único conjunto con una derrota junto a Sant Louis.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents