Primera RFEF
Victoria del CD Teruel en Sevilla para volver a luchar por el 'playoff' (0-1)
Los de Vicente Parras vencen por la mínima y se quedan a 3 puntos de la zona noble, con un partido aplazado
El CD Teruel ha logrado este domingo una importante victoria en tierras andaluzas que lo acerca de nuevo al playoff del Grupo 2 de Primera Federación. Los de Vicente Parras se han impuesto por la mínima al Sevilla Atlético tras adelantarse por mediación de Lolo Plá en el minuto 62 de partido y aguantar el resultado.
Ahora, con un partido menos tras aplazarse el encuentro que debía disputar la semana pasada contra el Juventud Torremolinos, el conjunto aragonés ocupa la séptima plaza con 33 puntos, a 3 del Algeciras, que marca la entrada a la zona noble. La próxima jornada, el Teruel recibe en casa a la UD Ibiza, que le sigue de cerca en la clasificación.
- Aparatoso incendio en la planta de Saica en Zaragoza: 'Vamos a dejar que arda completamente
- Un profesor que vive en Cataluña y da clases en Aragón: 'Me van a quitar un día de sueldo por cumplir una alerta de Protección Civil
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
- Zaragoza y Huesca suspenden el desfile de carnaval de este sábado ante la emergencia por fuertes rachas de viento
- El Real Zaragoza involuciona y se aleja más que nunca de la salvación (0-0)
- La borrasca Oriana azota Aragón: carreteras cortadas en el Pirineo, el Canfranero interrumpido y estaciones de esquí cerradas