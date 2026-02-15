Victoria del CD Teruel en Sevilla para volver a luchar por el 'playoff' (0-1)

El CD Teruel ha logrado este domingo una importante victoria en tierras andaluzas que lo acerca de nuevo al playoff del Grupo 2 de Primera Federación. Los de Vicente Parras se han impuesto por la mínima al Sevilla Atlético tras adelantarse por mediación de Lolo Plá en el minuto 62 de partido y aguantar el resultado.

Ahora, con un partido menos tras aplazarse el encuentro que debía disputar la semana pasada contra el Juventud Torremolinos, el conjunto aragonés ocupa la séptima plaza con 33 puntos, a 3 del Algeciras, que marca la entrada a la zona noble. La próxima jornada, el Teruel recibe en casa a la UD Ibiza, que le sigue de cerca en la clasificación.