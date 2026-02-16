Mariano Ortega deja de ser entrenador del Contazara Zaragoza

El Contazara Zaragoza ha anunciado en la noche de este lunes la destitución de Mariano Ortega como entrenador del equipo de División de Honor Plata. El equipo es decimocuarto en la clasificación con 12 puntos sumados tras la disputa de 20 jornadas. El pasado fin de semana el Contazara cayó en su visita al Burgos por 37-32 y solo ha ganado dos de los últimos once partidos, sumando cinco de los 22 puntos puestos en juego.

"La situación deportiva del equipo ha llevado a la entidad a tomar esta decisión con el objetivo de afrontar la próxima fase de la temporada con un nuevo impulso. Agradecemos a Mariano Ortega su trabajo, profesionalidad y dedicación durante estos meses", ha indicado el club en sus redes sociales.

Mariano Ortega, mítico exjugador de clubs como el Teka Santander, el Ciudad Real y el Balonmano Aragón, donde se retiró, tomó las riendas del equipo el pasado verano tras el ascenso del Contazara a la División de Honor Plata y el fin de la etapa de Eduardo Gálvez en el banquillo. Ortega, campeón del mundo en 2005, regresaba así a España tras una etapa en Italia para poder estar más cerca de su familia.

Noticias relacionadas

El objetivo del Contazara es mantener la categoría que tanto le ha costado conseguir y la dinámica del equipo no estaba en la dirección para conseguirlo. El conjunto aragonés ocupa plaza de descenso cuando todavía faltan diez jornadas de competición por delante.