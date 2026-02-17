Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA

Oficialmente, Michigan ya es el favorito a ganar la NCAA en las eliminatorias, el March Madness. El AP Poll, es decir, la clasificación que realiza Asociated Press cada semana con los votos de 25 periodistas de distintos medios especializados en baloncesto universitario, ha actualizado su lista de 25 canditatos y el equipo de Aday Mara ha escalado del puesto número 2 al 1.

Hace dos semanas ocupaba el quinto lugar, pero venció a dos rivales directos de la conferencia Big Ten, primero a Michigan State y a Nebraska, tras lo cual fue elevado al segundo puesto, solo superado por la Universidad de Arizona, que todavía no había perdido ningún partido... hasta ahora.

Los Wildcats de Arizona llevaban un récord de 23-0, pero ha sufrido dos derrotas consecutivas ante Kansas y Texas Tech, esta última en la prórroga.

Sin embargo, los Michigan Wolverines están imparables: 10 victorias seguidas, sus cuatro últimos triunfos han sido por 41, 21, 12 y 30 puntos de diferencia (este último partido ante UCLA, la exuniversidad de Aday Mara, donde Mick Cronin no le dio oportunidades) y mejor récord de toda la NCAA con 24 triunfos y solo una derrota. Solo los St. Louis Billenks igualan las cifras de Michigan, pero en una conferencia menos exigente.

Houston (23-2), Duke (23-2), Arizona (23-2) y UConn (24-2) completan el top 5. Es la primera vez desde la temporada 12-13 que Michigan es favorito a ganar el campeonato nacional.

Noticias relacionadas

A los Wolverines les quedan seis partidos de Liga regular antes del March Madness y todos ellos, salvo Minnesota, es ante varios de los mejores clasificados de su conferencia: Purdue, (7º del AP Poll y tercero en la Big Ten), Illinois (cuarto de conferencia), Iowa (sexto) y Michigan State (quinto). El que falta es Duke, cuarto favorito según los expertos y que solo lleva una derrota más que Michigan, lo que podría ser una final anticipada de la NCAA.