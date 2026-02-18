El BM Contazara Zaragoza anuncia la llegada de Carlos García como nuevo entrenador del primer equipo

El Balonmano Zaragoza ya tiene nuevo inquilino para su banquillo. Menos de 48 horas después de comunicar el cese de Mariano Ortega el lunes, la entidad ha hecho oficial la mañana de este miércoles la incorporación de Carlos García como nuevo entrenador del primer equipo. El club, que apuesta por un perfil de "primer nivel" para el equipo de División de Honor Plata, ha dado la bienvenida a su nuevo preparado a través de un comunicado en sus redes sociales en el que destaca que su llegada "refuerza el proyecto deportivo con ambición, trabajo y una visión clara de futuro".

García, ex de equipos como el Helvetia Asturiana, se incorpora de inmediato a la disciplina zaragozana para preparar el próximo compromiso liguero y con el objetivo de revertir la dinámica negativa del equipo y lograr la permanencia. El conjunto aragonés se encuentra en puestos de descenso, donde ocupa la antepenúltima posición de la tabla, a tres puntos de la salvación. Además, el nuevo técnico tiene por delante un calendario de diez jornadas y 20 puntos en juego.

La llegada de García se produce tras la destitución el pasado lunes de Mariano Ortega, una decisión que la dirección deportiva tomó "con el objetivo de afrontar la próxima fase de la temporada con un nuevo impulso". Ortega, campeón del mundo en 2005, llegó al Balonmano Contazara el pasado verano tras el ascenso del equipo a la categoría actual.