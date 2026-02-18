El Cross de La Laguna de Sariñena se celebrará finalmente el domingo 8 de marzo
La XXXIII edición de la prueba encuentra una nueva fecha tras su aplazamiento por causas meteorológicas
La localidad oscense de Sariñena acogerá el 8 de marzo, a partir de las 11.00 horas, la 33. ª edición del Cross de La Laguna, después de que la prueba, prevista para el pasado domingo, tuviera que ser aplazada por condiciones meteorológicas, como ocurrió con tantos otros eventos deportivos a causa de la borrasca Oriana a su paso por Aragón.
El Cross forma parte de los 43 Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón (Campeonato de Campo a Través) y se desarrollará en el circuito que rodea la Laguna de Sariñena, un enclave natural de gran valor medioambiental que cada año reúne a centenares de deportistas y familias en una destacada jornada de atletismo. La primera prueba en dar comienzo será la del 'Infantil femenino' (1.550 metros), que empezará a las 11.00 horas, mientras que la última, cuyo inicio está previsto para las 13.10, será el 'Aguilucho masculino' (100 metros).
Una vez finalizadas todas las modalidades del Cross, se procederá a la entrega de medallas, prevista para las 13.15 horas. En cuanto a los premios, se entregarán medallas de oro, plata y bronce a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría, así como medallas hasta el décimo puesto. Además, todos los participantes contarán con avituallamiento líquido y sólido y recibirán un detalle del colaborador.
Las personas interesadas pueden apuntarse de forma anticipada a través del correo electrónico de la competición (deportes@monegros.net). También podrán formalizar su inscripción el mismo día de la prueba, a partir de las 10.30 horas, en la secretaría del Cross.
La competición está organizado por el Ayuntamiento de Sariñena y la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de Los Monegros, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y Charly Sport. Desde la organización han querido animar a deportistas, familias y público en general a participar y disfrutar de una cita deportiva ya consolidada, que combina deporte base, competición y naturaleza en un entorno único.
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: 'Es increíble la movilización de todo el mundo
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
- Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones