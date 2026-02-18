Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cross de La Laguna de Sariñena se celebrará finalmente el domingo 8 de marzo

La XXXIII edición de la prueba encuentra una nueva fecha tras su aplazamiento por causas meteorológicas

Participantes del Cross infantil en el colegio Santo Domingo de Silos.

Participantes del Cross infantil en el colegio Santo Domingo de Silos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La localidad oscense de Sariñena acogerá el 8 de marzo, a partir de las 11.00 horas, la 33. ª edición del Cross de La Laguna, después de que la prueba, prevista para el pasado domingo, tuviera que ser aplazada por condiciones meteorológicas, como ocurrió con tantos otros eventos deportivos a causa de la borrasca Oriana a su paso por Aragón.

El Cross forma parte de los 43 Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón (Campeonato de Campo a Través) y se desarrollará en el circuito que rodea la Laguna de Sariñena, un enclave natural de gran valor medioambiental que cada año reúne a centenares de deportistas y familias en una destacada jornada de atletismo. La primera prueba en dar comienzo será la del 'Infantil femenino' (1.550 metros), que empezará a las 11.00 horas, mientras que la última, cuyo inicio está previsto para las 13.10, será el 'Aguilucho masculino' (100 metros).

Una vez finalizadas todas las modalidades del Cross, se procederá a la entrega de medallas, prevista para las 13.15 horas. En cuanto a los premios, se entregarán medallas de oro, plata y bronce a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría, así como medallas hasta el décimo puesto. Además, todos los participantes contarán con avituallamiento líquido y sólido y recibirán un detalle del colaborador.

Horarios de la XXXIII edición del Cross de La Laguna de Sariñena.

Horarios de la XXXIII edición del Cross de La Laguna de Sariñena. / SERVICIO ESPECIAL

Las personas interesadas pueden apuntarse de forma anticipada a través del correo electrónico de la competición (deportes@monegros.net). También podrán formalizar su inscripción el mismo día de la prueba, a partir de las 10.30 horas, en la secretaría del Cross.

La competición está organizado por el Ayuntamiento de Sariñena y la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de Los Monegros, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y Charly Sport. Desde la organización han querido animar a deportistas, familias y público en general a participar y disfrutar de una cita deportiva ya consolidada, que combina deporte base, competición y naturaleza en un entorno único.

Cartel oficial de la XXXIII edición del Cross de La Laguna de Sariñena.

Cartel oficial de la XXXIII edición del Cross de La Laguna de Sariñena. / SERVICIO ESPECIAL

