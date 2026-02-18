El Cross de La Laguna de Sariñena se celebrará finalmente el domingo 8 de marzo

La localidad oscense de Sariñena acogerá el 8 de marzo, a partir de las 11.00 horas, la 33. ª edición del Cross de La Laguna, después de que la prueba, prevista para el pasado domingo, tuviera que ser aplazada por condiciones meteorológicas, como ocurrió con tantos otros eventos deportivos a causa de la borrasca Oriana a su paso por Aragón.

El Cross forma parte de los 43 Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón (Campeonato de Campo a Través) y se desarrollará en el circuito que rodea la Laguna de Sariñena, un enclave natural de gran valor medioambiental que cada año reúne a centenares de deportistas y familias en una destacada jornada de atletismo. La primera prueba en dar comienzo será la del 'Infantil femenino' (1.550 metros), que empezará a las 11.00 horas, mientras que la última, cuyo inicio está previsto para las 13.10, será el 'Aguilucho masculino' (100 metros).

Una vez finalizadas todas las modalidades del Cross, se procederá a la entrega de medallas, prevista para las 13.15 horas. En cuanto a los premios, se entregarán medallas de oro, plata y bronce a las tres primeras personas clasificadas de cada categoría, así como medallas hasta el décimo puesto. Además, todos los participantes contarán con avituallamiento líquido y sólido y recibirán un detalle del colaborador.

Horarios de la XXXIII edición del Cross de La Laguna de Sariñena. / SERVICIO ESPECIAL

Las personas interesadas pueden apuntarse de forma anticipada a través del correo electrónico de la competición (deportes@monegros.net). También podrán formalizar su inscripción el mismo día de la prueba, a partir de las 10.30 horas, en la secretaría del Cross.

La competición está organizado por el Ayuntamiento de Sariñena y la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la Comarca de Los Monegros, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y Charly Sport. Desde la organización han querido animar a deportistas, familias y público en general a participar y disfrutar de una cita deportiva ya consolidada, que combina deporte base, competición y naturaleza en un entorno único.