Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito

Los Michigan Wolverines tenían desde anoche cinco de sus seis últimos partidos ante rivales que estarán casi seguro en el March Madness y la primera de esas pruebas la sacó con mucha nota en uno de los duelos más complicados que le quedaban antes de terminar la fase regular.

El equipo de Aday Mara, gran favorito para ganar el título ahora mismo según el AP Poll, el panel de expertos de la NCAA, se impuso a Purdue, tercero de la conferencia Big Ten y séptimo favorito por 80-91 y fuera de casa.

Los Wolverines le endosaron un 16-0 de parcial en tres minutos y medio a su rival con 11-10 en el marcador que propició que el partido quedara muy encarrilado ya al descanso (32-48). En la segunda mitad apretó Purdue y redujo la distancia, pero fue insuficiente tras otra gran actuación coral de Michigan.

Aday Mara volvió a hacer un partido muy completo en la zona. Aportó 10 puntos con solo dos tiros fallados, capturó 11 rebotes, cinco de los cuales ofensivos, repartió tres asistencias y puso dos tapones, tónica habitual en él. El peor dato fue el de faltas personales, cinco en total. Todo ello en 18 minutos en pista, por lo que haciendo la extrapolación a 36 minutos de la estadística avanzada, Aday fue el más destacado de Michigan.

Los Michigan Wolverines, con esta victoria, firmaron el 25-1 en su récord de esta temporada y el mejor inicio histórico de la universidad. Además, no había un equipo tan dominante en la conferencia Big Ten desde la temporada 2010-2011.

El próximo rival es el más difícil que le queda a Michigan antes de las eliminatorias y podría ser una semifinal o final anticipada del March Madness: Duke.

La mítica universidad, de la que que salieron Michael Jordan, Kyrie Irving, Grant Hill, Jayson Tatum o Zion Williamson es el siguiente rival. Es líder de la conferencia ACC con un récord de 24-2 y cuenta en sus filas con Cameron Boozer, hijo del mítico Carlos Boozer, al que las proyecciones del draft le sitúan en tercera posición. Según el AP Poll es el cuarto máximo favorito, por lo que será una gran prueba para Michigan.