FÚTBOL
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla
El partido que decidirá la competición con más historia del fútbol español comenzará a las 21:00 de la noche
A falta de dilucidar durante las próximas semanas los dos contendientes que obtendrán su billete para disputar la final de la Copa del Rey, la Federación Española de fútbol ha hecho público que el partido se jugará el sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular, en La Cartuja de Sevilla.
La primera final se disputó en abril de 1903, por entonces Campeonato de España-Copa de SM el Rey. Y ahora, 123 años después, vuelve a jugarse en abril, un mes reservado para la disputa del encuentro que decide el título de campeón. Pero casualmente será la primera en su centenaria historia que se decida un 18 de abril. La capital hispalense vuelve a ser el epicentro de la Copa, albergando esta final que será la octava consecutiva en suelo sevillano.
El problema de fechas venía por la coincidencia con la Feria de Abril, que exige que las fuerzas de seguridad de la ciudad estén volcadas en este evento, y en lo referente al estadio, en el calendario del Betis en la Europa League, competición que se disputa los jueves.
