Miguel Bernal, el piloto aragonés de 15 años que compagina el instituto con el sueño de MotoGP: "Queremos el podio"

El motociclismo aragonés tiene un nuevo nombre propio que empieza a sonar con fuerza en los circuitos. Se trata de Miguel Bernal, un joven zaragozano de tan solo 15 años que, compaginando sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria con la alta competición, se ha convertido en una de las firmes esperanzas para que la comunidad alcance la cima de este deporte.

Tras una un 2025 brillante, en el que se proclamó subcampeón de España siendo el piloto más joven de una parrilla llena de futuras estrellas y quedándose a las puertas del título, Bernal afronta este 2026 un salto cualitativo en su carrera. El joven ha fichado por el equipo MDR Competición para disputar el FIM MotoJunior World Championship (campeonato del Mundo Junior). Este certamen, equivalente al campeonato de Europa, supone el escalón previo y necesario para acceder a la categoría de Moto 2.

El piloto aragonés encara el nuevo curso con una mezcla de cautela y competitividad: "Vamos con la prudencia de saber que es un campeonato de una enorme exigencia, pero queremos estar en el podio y, si podemos, disputar el campeonato", asegura Bernal. El objetivo es aprovechar este año para adquirir experiencia internacional, consolidarse y adaptarse a un alto nivel de competición.

Para este desafío, Bernal cuenta con una Yamaha de 600cc. Su estatura y capacidad física para manejar motos de gran envergadura han trazado una hoja de ruta particular para él: el plan es saltarse la categoría de Moto 1 para apuntar directamente a Moto 2, la división de plata del mundial donde competiría con figuras consagradas. De lograr su objetivo final, llegar a MotoGP, se convertiría en el primer piloto aragonés en alcanzar la élite de la categoría reina.

El deportista aragonés Miguel Bernal recorre un circuito con su moto. / SERVICIO ESPECIAL

Un calendario ambicioso

Detrás de la promesa se encuentra la experiencia de su padre, Miguel Ángel Bernal. Con más de 30 años de trayectoria como instructor de pilotos sobre dos ruedas, ejerce de mentor, preparador y mecánico. "Los pasos tienen que ser poco a poco y seguros. De nada sirve saltarte categorías por querer crecer rápido, porque lo normal es estrellarte", afirma el padre de Miguel, quien recuerda que "la moto siempre te coloca en tu sitio".

La temporada llevará a Bernal por trazados icónicos como Montmeló, Estoril, Jerez, Magny-Cours, Cheste y Misano. Sin embargo, hay una fecha marcada en rojo en el calendario del piloto, que ya acumula más de 66.000 seguidores en redes sociales: el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Esos días, el campeonato llegará a Motorland Aragón, su circuito favorito, donde correrá ante su afición local.