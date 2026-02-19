Batacazo de Sinner en Doha: Mensik despeja el camino a Alcaraz

Jakub Mensik dio la gran sorpresa del año y derrotó a Jannik Sinner en Doha (7-6, 2-6, 6-3). El tenista checo firmó un partido sensacional, firme con el servicio y molesto desde el resto, para acabar con la paciencia del número dos del mundo. La derrota de Sinner deja a Alcaraz en una muy buena posición para conquistar el título en Catar.

La primera manga no pudo decidirse de otra forma que en el tie-break. Ambos jugadores estuvieron muy sólidos en sus turnos de saque. Sin embargo, fue Mensik el que jugó con mayor decisión el juego definitivo. Ambos jugadores nunca se habían visto en la pista, por lo que no conocían en primera persona las mayores debilidades de su contrincante.

Saltaron las alarmas en Doha. Mensik dominaba en el partido y Sinner no encontraba las soluciones. Incluso estuvo cerca de perder su servicio en el primer juego del segundo set, pero aguantó la situación y pasó el problema al otro lado de la pista. En los siguientes minutos, el tenista checo bajó un poco el nivel y el italiano no lo desperdició, logrando el primer break del partido.

Visto lo visto en el encuentro, parecía muy difícil que a Sinner se le escapara la manga y no igualara las cosas. Y así fue. De hecho, cerró el set con otra rotura que le permitía empezar sacando después. El italiano, a pesar de la mínima ventaja, no aprovechó esa oportunidad. Mensik apretó desde el resto, cuando parecía más agotado físicamente, y rompió por primera vez el saque de su rival.

Noticias relacionadas

Aunque la rotura fue en el juego inicial del tercer set, Mensik resistió a todos los intentos de Sinner de igualar el marcador. Volvió a elevar el nivel con su servicio y fue un muro desde el fondo de pista. El italiano no tuvo ni siquiera la oportunidad de luchar al resto, ya que volvió a perder el servicio para decir adiós al torneo de Doha. Por el otro lado, el checo se verá las caras con Arthur Fils en semifinales.