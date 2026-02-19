Luto en el deporte aragonés por el fallecimiento de un jugador infantil del Halcones Fútbol Sala de Monzón
El club ha dado el pésame a la familia del joven de 13 años y ha decretado la suspensión de toda la actividad deportiva esta semana
El deporte aragonés se encuentra de luto tras conocer esta noche la noticia del trágico fallecimiento de Jeymer C. M., jugador de 13 años perteneciente a la categoría infantil del Halcones FS de Monzón. El propio club altoaragonés ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales oficiales, en la que ha expresado el inmenso dolor de toda la entidad ante la pérdida de un joven que, aseguran, formaba "parte de su familia y vestuario".
Como muestra de respeto y profundo duelo, el Halcones FS ha decretado la suspensión de toda la actividad del club durante esta semana, lo que incluye el aplazamiento de todos los encuentros previstos para este fin de semana. En su emotivo comunicado, el equipo ha querido trasladar su más sentido pésame y apoyo incondicional a los familiares, amigos y compañeros de Jeymer, recordando que en momentos así "el fútbol sala queda en un segundo plano".
