Mariano Ortega, tras su salida del Contazara Zaragoza: "No estábamos siendo competitivos. Es culpa de todos y el máximo responsable soy yo"

¿Cómo han sido estos días?

Pues la verdad es que intensos, porque está claro que es una situación que no es agradable y si se decide tomar esta decisión, pues tienes que aceptarla y no queda otra, ¿no? Está claro que desde el inicio hasta ahora estoy muy agradecido por la confianza que se tuvo, por la ilusión que se ha puesto, por la gente del club, que hay mucha gente válida, y aficionados y patrocinadores que luchan y pelean por el proyecto. Al final cuando las cosas no van como todos queremos, que yo también soy consciente de que pensaba que estaríamos en otra en otra situación, pues al final se actúa a veces emocionalmente, a veces con más criterio o con menos y bueno, se ha tomado esa decisión, que esperemos que sea la acertada para el club, porque ya digo que el tiempo que he estado en Zaragoza me han tratado muy bien y tengo que agradecer a mucha gente porque estaba muy a gusto.

¿Se esperaba que pudiera pasar o confiaba en pelear la salvación hasta el final?

Ha sido un proceso, hemos ido pensando lo mismo desde que me he hecho cargo de liderar este proyecto, sabía que era un club joven, que quedaba mucho por trabajar para ser un club profesional, el equipo es el que teníamos y aceptaba con las condiciones que estaban. Sí que había aspectos un poco más extrínsecos a lo que es el entrenamiento, el trabajo mío como entrenador o deportivo o de competición, que sí que tenían que mejorar de cara al futuro como ya sabíamos desde el principio. Sí que esperaba seguir, sabía que podrían venir momentos difíciles como el actual y bueno, esperaba que poco a poco pues fuéramos también mejorando ahora en la segunda vuelta. La primera me la tomé bastante como aprendizaje por muchas cosas, por conocer al equipo, por conocer el campeonato o los equipos rivales, por todo lo que suponía el club y un poco los jugadores y luego pues en esta segunda vuelta había que intentar mejorar en todos los aspectos que era necesario porque lo que estábamos haciendo no era suficiente.

¿Qué argumentos le da el club sobre su salida?

En la reunión final lo que explican es que se toma la decisión porque hay que dar un cambio a la dinámica del equipo y que son conscientes de algunas cosas que se tenían que haber cambiado o que no teníamos que haber empezado pues con algunas cosas, con la plantilla quizás tan amplia o con algunos aspectos, pero bueno, sobre todo que había que dar un cambio en la dinámica del equipo. Sé seguro que para muchos, o sobre todo para Juan (Caamaño) como máximo responsable deportivo y Sergio (Durban), Pepe y todos los que forman la secretaría técnica y la junta directiva, pues que no ha sido una decisión fácil, estoy seguro.

"Ha habido factores extrínsecos a lo que es el trabajo diario, como jugadores que venían con molestias u operaciones, una plantilla en algunos puestos descompensada o tener jugadores que trabajan a los que no puedes exigirles el máximo. Pero está claro que con lo que habíamos hecho en la primera vuelta no era suficiente y debíamos mejorar en todos los aspectos"

La realidad deportiva es que el equipo ocupa plaza de descenso. ¿Por qué cree que está ahí?

Todavía no me ha dado mucho tiempo de pensar en un balance, pero como comentaba antes, ha habido unos aspectos extrínsecos a lo que es el trabajo diario o la competición, como puede ser pues el tema de la confección de la plantilla, una plantilla con muchos jugadores porque había varios que estaban con molestias. El tema de Jorge Ortega, que venía con una operación en el hombro, Joel, que está en Tarazona, que también tenía una operación de hombro, jugadores que salían de un problema que hacía tiempo que habían tenido en la rodilla, el tema de Álvaro del Valle, que se apostó también y bueno, al final no ha resultado positivo en el sentido de que el chico pues ha hecho todos los esfuerzos posibles y desde pretemporada pues no se ha encontrado en la puesta a punto y en ese aspecto pues bueno, sí que han sido unas circunstancias donde la plantilla ha sido muy amplia y creo que en algunos puestos descompensada. Está claro que los extremos con dos jugadores solo por puesto, pues cualquier problema que hemos tenido, tienes pocas opciones de hacer cambios. Luego el tema de otros puestos pues que había quizás demasiados jugadores. Está claro que todo el mundo era consciente de que iba a ser duro y que había jugadores que no iban a participar durante todo el campeonato y bueno, cuando llega un poco el invierno y llegan las derrotas y la gente quiere participar, quiere jugar y no hay sitio para todos, pues al final decrece un poco la motivación. Luego también la circunstancia de tener un equipo con jugadores que trabajan y otros que no, pues al final hay una descompensación porque está claro que no puedes exigir el máximo cuando hay jugadores que no pueden aportar un mínimo, como venir al entrenamiento a las horas o ese cansancio extra de estar trabajando, que han hecho muchos jugadores un sobreesfuerzo por venir a entrenar. Pero estaba claro que con la primera vuelta que hemos hecho no era suficiente, había que dar más en todos los aspectos. Y luego lo que es más en lo deportivo, pues el tema del juego, de comprensión de la sistemática, que quizás ahí he ido muy deprisa en algunos aspectos que no se han asimilado conceptos, el tema físico, que igual no hemos mantenido esa intensidad durante todo el campeonato, sobre todo por estas circunstancias un poco externas a lo que es el rendimiento o el trabajo de entrenamiento diario. Un cúmulo de circunstancias que al final hacen que la motivación o la ilusión, que es lo que no puede faltar nunca, pues decrezca y al final haya esa falta de de motivación que se traslada a la pista. Lo hemos detectado hace tiempo, que dábamos una cara en casa siendo bastante competitivos y otra totalmente diferente fuera donde prácticamente desde la primera parte estaba el partido sentenciado. Éramos conscientes y no hemos conseguido mantener esa regularidad, sabiendo que podía existir por lo que estoy diciendo.

Teniendo todo esto en cuenta y añadiendo que era el primer año en la División de Honor Plata, ¿esperaban una temporada complicada?

Sí y lo hemos comentado desde la pretemporada. Que yo sigo pensando parecido, y era el objetivo que había marcado como entrenador, quedar entre los ocho primeros por la capacidad que yo pensaba que podíamos tener técnico-táctica individual y colectiva en la pista. No ha sido como esperaba un poco por lo que comentaba, jugadores que igual no han rendido como yo esperaba por el tema laboral o la exigencia de la competición, jugadores que hemos tenido con molestias, lesiones o los jugadores que venían con la operación, entonces bueno, al final yo creo que sí que se podía luchar por esa octava plaza porque creo que el objetivo de no bajar no tiene que ser un objetivo, sino una obligación. Si subes de categoría o estás en una categoría, pues no puedes estar mirando por no bajar. Está claro que visto lo visto, se convierte ahora mismo en el objetivo prioritario, salvar la categoría. Pero ya digo que a priori y viendo un poco todo lo que pensaba yo que podíamos dar, pues creía que podíamos pelear por esas ocho plazas, sabiendo lo mismo que dije desde el primer día, sabiendo que era muy, muy complicado.

"Creo que sí que se podía luchar por esa octava plaza porque creo que el objetivo de no bajar no tiene que ser un objetivo, sino una obligación. Si subes de categoría o estás en una categoría, pues no puedes estar mirando por no bajar. Pero está claro que visto lo visto, se convierte ahora mismo en el objetivo prioritario, salvar la categoría"

¿Le ha dado tiempo a pensar si haría algo de manera diferente?

He estado en varios equipos y en algunos también que no son totalmente profesionales y sé que muchas de las cosas que han pasado pues nos iban a pasar. Porque la experiencia así te lo dice. Que cuando llega como decía el invierno, pues si no vamos todos a una con el objetivo muy claro y los jugadores pues tampoco mantenemos esa ilusión por estar en una nueva categoría y pelear al máximo, pues he visto que ha habido partidos que ha faltado. Lo hemos analizado dentro del vestuario y lo hemos detectado desde el principio, sobre todo como decía esos partidos que íbamos fuera y no estábamos siendo competitivos. Está claro que es culpa de todos y el máximo responsable desde luego que soy yo. ¿Cambiar cosas?, creo que haría muchas cosas igual porque al final la gente que no tenemos capacidad para tener todos los jugadores profesionales, pues para los que no lo son su trabajo profesional, que no es el balonmano, es su prioridad en sus vidas y ahí el balonmano pues es como un premio de querer jugar porque antes les ido bien muy rápido y al final se ha subido de categoría, creo que les gusta disfrutar del balonmano jugar, pero igual esas exigencias que intentaba transmitir, aunque he sido bastante flexible en muchos aspectos, pues al final no se ha conseguido ese rendimiento que todos queríamos. Pero respondiendo a la pregunta, creo que haría prácticamente lo mismo aunque está claro que algunas situaciones sí cambiaría.

Quedan diez jornadas de Liga, ¿cree que el Contazara se va a salvar?

No tengo dudas, no tengo dudas de que hay capacidad por lo que estaba diciendo. El equipo ya ha recuperado a varios jugadores, como Jorge Villén y otros que están a un muy buen nivel. Álvaro está haciendo sobreesfuerzos aunque lo veo difícil porque está dándolo todo para poder ayudar y sé que es difícil estar desde la banda cuando no puedes. Y luego bueno, el liderazgo de Jorge Gómez, que es un ejemplo que tienen que copiar todos los de la plantilla. Es un jugador que con la experiencia que tiene y el comportamiento diario, pues lo tengo que agradecer, ese comportamiento desde el día uno hasta el último día y es un poco lo que se trata. De de tener el objetivo muy claro, de ir todos a una y de no tener dudas. Creo que sí que se puede salvar. Ahora viene el partido que se juega en Málaga, luego viene Soria, quedan diez y este cambio de entrenador sí puede ser un toque de atención de cara a una reacción del equipo que seguro que la van a tener y creo que hay posibilidades seguro de salir de la situación del descenso.

"Creo que sí que se puede salvar. Ahora viene el partido que se juega en Málaga, luego viene Soria, quedan diez y este cambio de entrenador sí puede ser un toque de atención de cara a una reacción del equipo que seguro que la van a tener y creo que hay posibilidades seguro de salir de la situación del descenso"

¿Cómo ha sido el trabajo con un club joven como el Contazara y nuevo en la categoría?

Pues de adaptación y aprendizaje. Está claro que he aprendido mucho en todos los aspectos y agradezco desde los capitanes por su comportamiento a todo el club que me ha tratado muy, muy bien, mucha gente, muchos socios, muchos patrocinadores que dan todo por el club. Y luego también a Dominicos, que hemos entrenado ahí todos los martes y nos han ayudado en todos los aspectos. Eso es lo que decía antes de los factores extrínsecos, aparte de la composición de la plantilla, pues el hecho de estar en cinco pabellones diferentes entrenando, que son pequeños factores que también alteran un poco el funcionamiento normal de un equipo profesional como intentamos ser. Entonces está claro que no es lo ideal entrenar en cinco pabellones distintos, luego el tema de material que llevarlo uno a uno, pues al final tienes que prescindir de algún material en algunas sesiones porque no puedes llevar todo el material a todos los sitios. Y luego el tema de los gimnasios para la fuerza, luego jugadores que no pueden asistir a determinadas sesiones de análisis o de entrenamientos o de fuerza, luego jugadores que vienen que quizás pues no en su mejor rendimiento porque tienen que hacer una jornada laboral donde pues realmente no pueden exigirse al máximo. Y bueno, de mucho aprendizaje y de agradecimiento. Agradezco esta oportunidad y es un poco triste porque creo que me quedaban muchas cosas por trabajar y hacer pero al final se ha tomado esta decisión y espero y deseo que sea lo mejor para el Contazara.

¿Que le haya sucedido en Zaragoza es más triste por su vinculación con la ciudad?

Sí, está claro que venía a la que considero mi casa, he visto y he trabajado al lado de antiguos compañeros de la etapa anterior, mucha gente que he visto que hacía tiempo que no nos veíamos y he estado muy a gusto, es una ciudad espectacular y un club con esa ilusión de club joven de querer crecer, de querer ser más profesional y por eso me voy muy agradecido.