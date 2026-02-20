Carlos García se estrena al frente del Contazara en un duelo clave en Málaga

Carlos García se estrena como entrenador del Contazara Zaragoza en un duelo vital para los intereses del conjunto aragonés, ya que visita al Trops Málaga, un rival directo, este sábado a las 17.30 horas. El asturiano llegó a la capital aragonesa el miércoles para tomar el relevo de Mariano Ortega, destituido el pasado lunes.

El Contazara es decimocuarto clasificado en la División de Honor Plata con 12 puntos, mientras que el Trops Málaga está un puesto más abajo con tan solo ocho puntos. Un triunfo aragonés, por tanto, permitiría al Contazara marcar distancias y acercarse a los puestos de salvación. Los últimos tres equipos descienden directamente a Primera Nacional mientras que el cuarto por la cola promociona con un equipo de la categoría inferior por mantenerse en Plata.

El equipo aragonés necesita cambiar la dinámica para salvarse en las diez jornadas que quedan. Está empatado con el BM Soria, que ocupa el puesto de promoción, y se encuentra a tan solo dos puntos del Confía Base Oviedo. Precisamente el BM Soria será el próximo rival del Contazara en el Príncipe Felipe, por lo que el conjunto aragonés se la juega en estos dos encuentros.

División de Honor Oro

Tras el aplazamiento del partido de la semana pasada que debía medirle al Mislata en tierras valencianas, el Schär Colores vuelve a la escena este fin de semana con un partido muy importante ante otro rival directo por la permanencia como es el Lleida Handbol Club. El encuentro se disputará el sábado a partir de las 17.45 en la pista B del Siglo XXI, dirigido por la pareja vasca formada por Eder Gómez Eguiluz y Mikel Gayoso Jiménez. Además, el BM Colores aprovechará para realizar la presentación de todos los equipos que componen su estructura deportiva.

Igualmente, más de dos puntos son lo que se juegan tanto mañas como ilerdenses en uno de los muchos duelos directos por la permanencia que se van a dar de aquí al final liguero, con hasta siete equipos involucrados en la lucha. Un punto por delante las catalanas de un Schär que quiere volver a sumar, algo que no hace desde el pasado 13 de diciembre. También entrará en escena el gol average particular, recordando la victoria de las de Mario Ortiz por tres tantos en la pista catalana en la primera vuelta.

Conjura y unión en las filas rojillas para este importante duelo, algo que refleja en sus declaraciones María Torres apuntando que “afrontamos este partido con muchas ganas, llevamos varias semanas trabajando mucho en una dinámica positiva y queremos que se vea reflejado en la pista. Ambos equipos estamos necesitados de puntos y conocemos la importancia de este partido, por lo que será un encuentro muy duro y de tú a tú. El apoyo de la grada va a ser fundamental, esperamos que la gente responda y nos den ese empujón extra”.