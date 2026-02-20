El CBZ afronta otra exigente prueba en Madrid ante el Spanish Basketball Academy

El Club Baloncesto Zaragoza (CBZ) afronta este sábado la jornada 19 del campeonato con desplazamiento a Madrid para medirse a Spanish Basketball Academy. El encuentro se disputará mañana a las 20.30 horas. El equipo madrileño, pese a debutar esta temporada en la categoría, se ha consolidado como uno de los proyectos más competitivos. Su propuesta se caracteriza por la intensidad, la energía y una marcada personalidad en cada partido, factores que les han permitido competir al máximo nivel desde el inicio del curso.

El entrenador del CBZ, Toño Martín, advierte de la dificultad del encuentro: "Spanish Basketball Academy está demostrando ser uno de los equipos más competitivos del grupo. A pesar de estrenarse en la categoría, están haciendo las cosas francamente bien, imponiendo energía y personalidad en todos sus partidos".

El técnico subraya además la exigencia del contexto: “Sabemos lo complicada que es esta categoría y más cuando juegas fuera de casa. Tendremos que estar muy sólidos atrás y ser inteligentes en ataque para aprovechar nuestras ventajas”.

El CBZ llega al encuentro tras una victoria de prestigio ante uno de los equipos más importantes de la competición, un triunfo que ha reforzado la dinámica de trabajo semanal. “Ganar a uno de los equipos fuertes siempre da confianza y facilita el trabajo durante la semana”, explica Toño Marín. “Ahora el reto es darle continuidad a esa victoria manteniendo la identidad que nos permitió conseguirla”.

El objetivo del conjunto aragonés pasa por mantener la solidez defensiva, competir cada posesión y sostener la identidad colectiva que está marcando su crecimiento en esta fase del campeonato. La cita en Madrid supondrá una nueva prueba de madurez para un CBZ que busca seguir consolidándose en la clasificación en este tramo decisivo de la temporada.

Por su parte, el Lobe Huesca La Magia juega este sábadoen Molina de Segura (Murcia) la jornada número 19 de Liga Segunda FEB. El equipo ha viajado este viernes tras el entrenamiento matinal para descansar y afrontar un duelo que se prevé intenso y a priori importante para los dos equipos. Será a las 19.30 horas en el Pabellón Serrerías de la localidad murciana. Ciudad Molina Basquet es en estos momentos penúltimo clasificado, algo que no debe resultar engañoso para el duelo. Ya estuvieron en Huesca en el mes de noviembre en esa condición y se llevaron la victoria.

Santi Cerdán compareció ante los medios de comunicación para hablar del momento del equipo, la preparación, la recuperación tras un inicio de año menos positivo y, sobre todo, del partido contra Molina: “No soy de hacer muchos cálculos. Pero estamos muy enfocados y preparándonos mucho para este partido, ya que es importante no solo para la clasificación sino por el trabajo del equipo. Esta semana ha sido la mejor de entrenamientos del año. Queremos mantener esa línea ascendente que comenté la semana pasada. Con acierto o desacierto en el partido, pero con un buen baloncesto. Ese es nuestro principal objetivo para Molina”.

“¿Marcar en rojo este partido? Todos los partidos. Pero obviamente es verdad que este es un partido que, a nivel de preparación física, nos lo marcamos más rojo todavía. La semana próxima tenemos descanso por ventanas FIBA y podremos cargar pilas. El sábado tenemos que dejarnos toda la energía que podamos para este encuentro”, continuó el técnico en su comparecencia.

Cerdán también habló del acierto de su equipo. “El acierto en los tiros, en cuanto al tema psicológico, es algo que se entrena. Tenemos que tener un puntito más de tensión en los tiros. Hablo de los tiros de entrenamiento, que seamos más conscientes de lo que luego nos va a dar la cara o la cruz en los partidos. Si nuestra identidad es tirar siempre que estemos solos, hay que entrenar esa capacidad para llegar al partido con la tensión necesaria y la confianza correspondiente. Esta semana hemos hablado mucho sobre esto. Vimos un vídeo en el que pudimos observar los 38 triples lanzados el último partido. Hay 4 ó 5 que pudimos hacer algo más, sacando una ventaja mayor con otro tipo de acción. Somos conscientes y trabajamos en ello. Pero no vamos a cambiar nuestra filosofía: tirar cuando estemos solos, una decisión para nosotros la correcta”, concluyó.