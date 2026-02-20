El esquí de montaña y la marcha nórdica celebran pruebas nacionales en Panticosa y Utebo

El esquí de montaña y la marcha nórdica encontrarán la semana que viene en Aragón un punto nacional de referencia al acoger las localidades de Panticosa (Huesca) y Utebo (Zaragoza) dos competiciones valederas para los títulos nacionales de 2026, en esquí de montaña y en marcha nórdica, respectivamente.

La Federación Aragonesa de Montaña (FAM) ha informado este viernes de estas citas deportivas que atraerán a participantes de toda España que, además, serán campeonatos autonómicos y premiarán a los deportistas de la comunidad mejor clasificados.

El sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo tendrá lugar en Panticosa la XLIII Travesía de Esquí de Montaña Club Montaña Pirineos, que decidirá los Campeonatos de España Individual y Vertical y será también la última prueba de la Copa de España.

También ese domingo se celebrará el II Trofeo de Marcha Nórdica Ciudad de Utebo, que igualmente puntúa para la Copa de España; será la segunda competición oficial de marcha nórdica celebrada en Aragón y la primera valedera para un título nacional.

La veterana Travesía CM Pirineos es una de las citas más esperadas en el calendario del esquí de montaña, con las dos pruebas que ofrece en el entorno de la estación de Formigal-Panticosa.

El sábado se disputará la modalidad vertical, un recorrido en subida constante de casi 700 metros de desnivel en 3 kilómetros de recorrido para la categoría sénior, con meta en el pico Mandilar.

El domingo, la prueba de individual tendrá también como escenario el entorno de la estación, pues la organización ha trasladado el tradicional recorrido por el circo glaciar del balneario de Panticosa por seguridad, pero ha preparado un trazado exigente, con 10 kilómetros de bajadas, subidas y un tramo a pie con crampones, que suman 1.700 metros de desnivel acumulado.

Prueba de ascenso Travesía CM Pirineos. / INMA SALAS

El sábado decidirá el Campeonato de España de Ascenso y el domingo, el Campeonato de España de Individual, una carrera que será también la sexta y última prueba de la Copa de España de Esquí de Montaña, en la que los ganadores se deciden por la suma de todos los resultados.

La disciplina de la marcha nórdica continúa también consolidándose en Aragón con la celebración el domingo del II Trofeo Ciudad de Utebo, que este año debuta como competición oficial de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y abrirá la temporada.

Será la primera de las cuatro citas puntuables para el título de Copa de España, por lo que los mejores especialistas nacionales acudirán a la localidad zaragozana.

El Ayuntamiento de Utebo, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Montañismo y el club Más Que Pasos, con el apoyo de distintas empresas, han organizado este trofeo, que se celebrará en el parque Los Prados.

Noticias relacionadas

En este enclave se ha diseñado un circuito rápido y técnico de 2,9 kilómetros, que incluye tramos con suelos muy diversos y un trazado en zigzag para que el público pueda seguir la competición. Los marchadores darán cuatro vueltas para completar 11,6 kilómetros.