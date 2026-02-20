Muere Jaime Bentué, referente del deporte aragonés a través del senderismo de Os Andarines por Zaragoza
Durante veinte años, Bentué lideró numerosos recorridos en la capital aragonesa y alrededores
La asociación deportiva Os Andarines d'Aragón ha anunciado el fallecimiento de Jaime Bentué, veterano guía y uno de los principales promotores del senderismo en la ciudad de Zaragoza. Durante cerca de veinte años, Bentué lideró numerosos recorridos en la capital aragonesa y alrededores y coordinó a miles de personas a través de los parques, caminos y riberas de la localidad.
La propia asociación ha sido la primera en emitir un comunicado oficial para confirmar el deceso y recordar la importancia y el impacto que tuvo su labor con el deporte a través de los alumnos de senderismo que formó durante dos décadas. "Muchos andarines hoy se han quedado huérfanos de ese guía que les había llevado tantos años. Desde Os Andarines te recordaremos y seguiremos tu camino", reza el escrito.
Su labor estuvo estrechamente vinculada tanto a Os Andarines como a los movimientos senderistas organizados desde los distintos centros cívicos de la ciudad. Entre sus colaboraciones se incluye también la participación como guía en diversas iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Os Andarines d'Aragón es una asociación deportiva constituida en 2003 para fomentar la actividad física en el medio natural. Sus orígenes se remontan a un año antes con la organización de la primera edición de la Jorgeada, una marcha nocturna hasta Huesca que impulsó el desarrollo de las andadas populares en la zona. En la actualidad, el club organiza numerosas rutas y cuenta con un extenso grupo de socios y voluntarios que colaboran tanto en sus propias marchas como en otras pruebas deportivas de la comunidad autónoma.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Los entresijos del avión de vuelta del Casademont Zaragoza tras la victoria en Praga: del ‘Cantero dimisión’ a la maestra de ceremonias Aminata Gueye
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Willy Agada está en los tiempos previstos cuando fue fichado
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito