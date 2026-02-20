Partido asequible para la SD Tarazona que recibe a un Sevilla Atlético penúltimo

La SD Tarazona recibirá en el municipal mañana sábado a las 16.15 horas al Sevilla Atlético, con el objetivo de sumar los tres puntos en casa y no caer a puestos peligrosos, ante un rival como el conjunto filial sevillista, que ocupa la penúltima posición en la tabla. Los de Juanma Barrero viene en una mala dinámica que tratará de revertir en casa tras sumar tres puntos de los últimos 12 disputados y una única victoria en los últimos 7 partidos.

Por ello, el Tarazona intentará aprovechar su partido de la jornada vigesimoquinta en el Grupo 2 de Primera RFEF para sumar los puntos en juego, al tener delante a un rival, en principio, asequible para sus posibilidades. El Sevilla B, que no termina de encontrar la salida de la zona baja, llega después de perder tres choques consecutivos, siendo el último de ellos contra el otro club aragonés de la categoría, el CD Teruel.

Duelo en la zona alta de Segunda RFEF

En el Grupo 2 de Segunda Federación, el Utebo FC tiene también el sábado, a las 17.00 horas, una prueba difícil de superar en tierras navarras ante el Tudelano, en un partido que se prevé muy igualado al enfrentarse el tercero, como son los locales, ante el segundo en la tabla, el conjunto aragonés, así que en el encuentro se podrán calibrar las fuerzas de dos equipos que son aspirantes al ascenso.