Carlos García se estrena con un triunfo de oro al frente del Contazara Zaragoza (28-29)

Carlos García se estrenó con una victoria de oro al frente del Contazara Zaragoza. El conjunto zaragozano rompió su dinámica negativa venciendo por 28-29 en la pista del Trops Málaga, un rival directo, y sumando dos nuevos puntos con los que ya alcanza los 14 tras 21 jornadas en la División de Honor Plata. De esta forma adelanta al BMSoria, que cayó en casa ante el Sevilla, y se sitúa en el puesto de promoción.

El equipo aragonés fue casi siempre por delante en el marcador pero fue un duelo de máxima igualdad en el que las diferencias en el electrónico eran mínimas y los aragoneses tuvieron que sufrir hasta la última acción para poder certificar el triunfo. Alejandro Plaza fue el máximo anotador del Contazara con 7 goles. El próximo domingo a las 12.30 el conjunto zaragozano recibe al BM Soria en otro duelo clave para su futuro en la categoría.

Por su parte, el Schär Colores solo pudo sumar un punto en otro duelo clave para sus intereses ante el Lleida Handbol Club (28-28). Rodrigues rescató un punto para las zaragozanas a falta de cinco segundos para el final en un partido en el que las irlerdenses llegaron al tramo final con ventaja y el Schär logró reducir los dos tantos de diferencia para acabar empatando. El Schär rompe así su racha y alcanza los 10 puntos aunque no consigue adelantar al Lleida en la tabla.