El CBZ cae en la prórroga en la pista del Spanish Basketball Academy (103-96)

El CBZ no pudo sumar en su visita al Spanish Basketball Academy y acabó cayendo por 103-96. El partido tuvo que resolverse en la prórroga después de que el equipo aragonés dominara hasta el final del tercer cuarto y los madrileños le dieran la vuelta en el tramo final. El conjunto de Toño Martín evitó la derrota y tuvo cinco minutos más para buscar el triunfo.

Tras un tiempo extra muy igualado en el que los locales tomaron de nuevo la iniciativa, una antideportiva de Arjol, una técnica a Jiménez y una descalificante a Alvarado hicieron imposible que el equipo de Toño Martín tuviera alguna opción de hacerse con el triunfo. La anotación en el CBZ estuvo muy repartida y Gatell y Jiménez fueron los máximos anotadores con 14 puntos cada uno. Los zaragozanos se quedan con 8 triunfos tras 19 jornadas en Segunda FEB.

Por su parte, el Lobe Huesca La Magia sumó un importante triunfo en la pista del Ciudad de Molina por 69-76 que le da aire en la clasificación. El conjunto de Santi Cerdán fue por delante durante todo el encuentro y supo contener los intentos de remontada locales para llevarse una victoria crucial ante un rival directo. Héctor Figueroa fue el máximo anotador de los aragoneses con 27 puntos, mientras que Guillem Vázquez destacó con 10 rebotes. Es la undécima victoria del curso para el Peñas en 19 jornadas.