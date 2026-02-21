Kosner Baskonia noquea al Barça en el último cuarto y se cita con el Real Madrid en la final de Copa

Kosner Baskonia se convirtió en el segundo finalista de la Copa del Rey de baloncesto y se jugará el título este domingo (19h CET) ante el Real Madrid. El equipo de Paolo Galbiati eliminó al Barça tras superarlo por 67-70 en un duelo decantado en último cuarto. El conjunto catalán, agotado, concedió un parcial de 9-21 que fue definitivo. Rodions Kurucs, con 14 puntos, y Tim Luwawu-Cabarrot, con 13, fueron los máximos anotadores del conjunto vasco, mientras que Tornike Shengelia y Nico Laprovittola lograron 12 cada uno.

Ambos equipos intercambiaron papeles durante la primera mitad. El arranque de partido del Barça fue ilusionante, con una nueva gran actuación de Will Clyburn. El estadounidense lideró la primera ventaja del cuadro catalán que obligó a Paolo Galbiati a parar el partido (9-2). Los hombres de Pascual estaban cómodos en pista y mucho más agresivos que su rival en la lucha por el rebote.

Will Clyburn, en el partido de Copa ante Kosner Baskonia / Paco Calabuig

Gran inicio del Barça

Todo ello sin Kevin Punter en pista. En cuanto entró a cancha, guion casi calcado al de cuartos ante UCAM Murcia: triple y una ventaja para el Barça que no dejaba de aumentar (19-7). Estaba Kosner Baskonia contagiado del 'deprimente' estado de ánimo del Roig Arena, con una afición de Valencia Basket todavía en shock por lo que acababa de pasar minutos antes con su eliminación a manos de Mario Hezonja.

Pero entraron en partido los vitorianos, con un triple de Mamadi Diakité y una acción de Tim Luwawu-Cabarrot con la que cerraron el primer asalto a cinco puntos del Barça (21-16). Cotizaba al alza el equipo baskonista, algo que se mantuvo durante el segundo periodo. Willy Hernangómez se colgó tras una asistencia de Nico Laprovittola que le daba algo de oxígeno al conjunto de Pascual (26-20). Pero no lograba el equipo catalán recuperar el brillo del inicio de partido, y Kosner Baskonia lo aprovechó.

Mamadi Diakité y Tim Luwawu-Cabarrot, en el Barça - Kosner Baskonia de Copa / Paco Calabuig

Reacción baskonista

Trent Forrest, Rodions Kurucs y 'TLC' fueron reduciendo la desventaja hasta lograr el empate a 29. El alero francés empezó a hacer de las suyas, pero el Barça encontró puntos en las muñecas de Clyburn y Tornike Shengelia. El georgiano se apuntó la última canasta de la primera mitad, pero Baskonia se marchó a vestuarios por delante (37-38).

El ritmo de partido era totalmente opuesto al vivido en la otra semifinal, prácticamente al ralentí. Se notaba que ambos conjuntos habían jugado su cruce de cuartos hacía 24 horas o incluso menos, y eso se notaba en la intensidad. La igualdad se mantenía desde la línea de personal, y cuando las piernas de los 10 jugadores en pista empezaron a pesar, Punter lo cambió todo.

Entró fresco el neoyorquino, y contar con una marcha más le permitió al Barça empezar a abrir brecha en el electrónico. La garra de Shengelia y el talento de 'Lapro' castigaban al cuadro baskonista ataque tras ataque, y pese a que Kurucs sumó un par de acciones positivas, el argentino cerró el tercer periodo con una canasta que puso el 58-49 en el marcador. Los de Galbiati se quedaron únicamente en 11 tantos en el cuarto.

Paolo Galbiatti, entrenador de Baskonia / Paco Calabuig

No fue buena la salida del Barça a los últimos diez minutos de encuentro. Tomas Satoransky anotó un triple, pero poco más produjo en ataque el equipo de Pascual. Kosner Baskonia no se rendía, y con un parcial de 0-7, volvió a meterse de lleno en el partido, obligando al técnico de Gavà a parar el encuentro (61-58).

Baskonia cerró el duelo con un brillante último cuarto

No lograba reaccionar el Barça, al que se le cerró el aro. Y con un parcial de 2-11, culminado por Forrest, Baskonia se puso por delante a tres minutos mal contados para el bocinazo final. Los vitorianos seguían haciendo grande la herida de un Barça inmóvil, prácticamente sin dar señales de vida. Pascual trató de revivir al equipo tras una canasta de Gytis Razdevicius (65-69), pero Vesely y 'Lapro' seguían sin poder anotar.

Shengelia situó a dos a su equipo tras culimar con mate un contraataque, y los árbitros revisaron una canasta de Forrest que estaba fuera de tiempo: el Barça tenía balón para empatar o ganar el encuentro. Clyburn parecía el elegido para jugársela, pero fue finalmente Shengelia el que ejecutó, aunque su penetración fue taponada por la defensa baskonista. Vesely cometió personal sobre Luwawu-Cabarrot, y el francés se dejó un tiro libre: el Barça tenía balón para empatar a falta de cuatro segundos y una décima.

Pero el triple de Joel Parra no entró, y tras un parcial de 9-21 en el último periodo, Baskonia logró el pase a la gran final de este domingo (19h CET) ante el Real Madrid.