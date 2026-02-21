La Real Federación Aragonesa de Fútbol cambia al presidente del Comité de Entrenadores

Cambio en la cúpula del Comité de Entrenadores de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. La entidad que preside Manuel Torralba ha enviado este viernes a los clubs una circular informando del cesde del actual presidente, Agustín Cirac, y el nombramiento en su lugar de Raúl Martínez. En ese escrito, firmado por el propio Torralba, se indica que fue el propio Cirac quien presentó su cese el jueves 19, si bien otras fuentes apuntan a que se trata de una decisión de la propia federación.

El caspolino Agustín Cirac posee una amplia trayectoria en el fútbol aragonés. Un bagaje que comenzó hace unos 35 años en el CD Las Nieves, ya desaparecido, y continuó en el Santo Domingo Juventud, Stadium Miralbueno El Olivar, CD Caspe, AD Sabiñánigo y CD Mallén, dirigiendo a sus respectivos equipos en las categorías juveniles nacionales y regionales.

Desde 2017 era el presidente del Comité de Entrenadores de Fútbol de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, sustituyendo en el cargo a Luis Miguel Gómez Fajardo. Comenzó su andadura bajo el mandato de Óscar Fle y fue reelegido tanto en 2021 como en 2024, ya con Manuel Torralba al frente del organismo federativo.

Durante su mandato se propuso que todos los equipos contaran con un entrenador titulado y ha organizado jorndas de formación con los más destacados técnicos aragoneses y nacionales, desde Luis de la Fuente a Roberto Martínez pasando por Iván Martínez, Ramón Lozano, Montse Tomé, Víctor Bravo, José Luis Mendilibar, David Navarro, José Venancio López, JIM, Jagoba Arrasate y un largo etcétera.

En enero de 2021 fue designado como nuevo miembro del Comité Nacional de Entrenadores de Fútbol, dentro de la nueva etapa de entendimiento abierta entre la federación aragonesa y la española en la etapa de Luis Rubiales al frente de esta. La ausencia de Cirac de tres de las reuniones de este comité nacional, en principio pactada entre las partes, apunta a haber sido uno de los detonantes últimos de su salida.

En la carta remitida por la RFAF se expone que "en el día de hoy (20 de febrero) se toma nota del cese en su cargo de Presidente del Comité Territorial de Entrenadores de Fútbol de esta Real Federación, D. Agustín Cirac Piazuelo" y se dispone su cese tanto del cargo de presidente como del de miembro de la junta directiva de la federación aragonesa. Por último, se nombra a Raúl Martínez Campos como nuevo presidente del Comité Territorial de Entrenadores con esa misma fecha.

Raúl Martínez Campos es entrenador de Fútbol UEFA PRO, además de licenciado en INEF en Lérida (2002-2006) y ha dirigido al Atlético Calatayud, al Brea, al Cuarte, en Tercera División, al Real Zaragoza de División de Honor Infantil, Cadete y Juvenil en División de Honor, y ha sido ayudante de la selección española femenina sub-23. Desde enero de 2021 es director de la Escuela Aragonesa de Entrenadores de Fútbol y, desde 2020, profesor en la escuela nacional.