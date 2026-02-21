El Tarazona no falla y vuelve a ganar en casa (2-0)

No podía fallar el Tarazona y no lo hizo ante el Sevilla Atlético. El conjunto aragonés se impuso por 2-0 al filial hispalense, penúltimo clasificado, y pone así tierra de por medio con los puestos de descenso. Pese a la igualdad de los primeros 45 minutos, fue el Tarazona quien más se aproximó a la meta rival con hasta cinco remates. En uno de ellos el exzaragocista Julián Delmás abrió la lata para el conjunto de Juanma Barrero. A los 38 minutos el aragonés sumaba su segundo tanto consecutivo con la camiseta del Tarazona.

Con esa ventaja mínima se llegó al descanso pero no duró mucho porque nada más comenzar la segunda parte, en el minuto 48, el capitán Trilles hizo el 2-0 llevando la tranquilidad a las gradas del Municipal. El Tarazona consiguió dominar el tiempo restante, administrando bien su ventaja y disponiendo, incluso, de alguna ocasión para ampliar el marcador. Es la primera victoria en casa de este 2026, ya que el Tarazona no ganaba en su feudo desde el pasado 20 de diciembre.

El Teruel recibirá en el campo de Pinilla este domingo a las 20.30 horas al Ibiza, también con la intención de alzarse con la victoria frente a un rival que está en la zona media de la clasificación.