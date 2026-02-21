Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Listas de espera en AragónCasademont femeninoPrevia Real ZaragozaSuceso de última horaCoalición de izquierdasAmantes de Teruel
instagramlinkedin

FÚTBOL

Al Utebo se le escapan dos puntos en el minuto 95 (1-1)

El Tudelano empató en el quinto minuto de los siete de añadido

El Tudelano celebra el gol del empate.

El Tudelano celebra el gol del empate. / X CD TUDELANO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Utebo estuvo a punto de dar la campanada y llevarse el triunfo de Tudela, campo del tercer clasificado, tras adelantarse a los 19 minutos por medio de Pedrosa. El conjunto aragonés aguantó bien el resultado incluso cuando se quedó en inferioridad por expulsión de David Marín, pero en el minuto 95 el Tudelano logró el tanto del empate con un disparo cruzado de Alonso que tocó en el poste antes de entrar. Con este resultado, el Utebo se mantiene en segunda posición del Grupo 2 con un punto de ventaja sobre el propio Tudelano.

FICHA TÉCNICA

CD TUDELANO: Ramírez, Dufur, Rodríguez (Bonilla, min. 45), Forner (Teijeira, min. 78), Aparicio (Naranjo, min. 68), Bachiller, Santigosa (Alonso, min. 68), Parada, Alayeto (Vila, min. 85), Albín, Monreal.

UTEBO FC: Chanza, Meseguer, Adán, Aruzmendi, Alberca, Marín, Sanchís, Pedrosa, Aguado (Rivera, min. 65), Beitia, Mendinueta.

GOLES: 0-1, min. 19, Pedrosa; 1-1, min. 95, Alonso.

ÁRBITRO: Pacheco Cotero. Amonestó con amarilla a Garcia, Bonilla y Alonso, del Tuedelano, y expulsó a Urquia en el minuto 56. Por el Utebo amonestó a Pedrosa, Azurmendi, Chanza, Rivera y a Marín con dos amarillas, por lo que fue expulsado en el minuto 79.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents