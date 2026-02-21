FÚTBOL
Al Utebo se le escapan dos puntos en el minuto 95 (1-1)
El Tudelano empató en el quinto minuto de los siete de añadido
El Utebo estuvo a punto de dar la campanada y llevarse el triunfo de Tudela, campo del tercer clasificado, tras adelantarse a los 19 minutos por medio de Pedrosa. El conjunto aragonés aguantó bien el resultado incluso cuando se quedó en inferioridad por expulsión de David Marín, pero en el minuto 95 el Tudelano logró el tanto del empate con un disparo cruzado de Alonso que tocó en el poste antes de entrar. Con este resultado, el Utebo se mantiene en segunda posición del Grupo 2 con un punto de ventaja sobre el propio Tudelano.
FICHA TÉCNICA
CD TUDELANO: Ramírez, Dufur, Rodríguez (Bonilla, min. 45), Forner (Teijeira, min. 78), Aparicio (Naranjo, min. 68), Bachiller, Santigosa (Alonso, min. 68), Parada, Alayeto (Vila, min. 85), Albín, Monreal.
UTEBO FC: Chanza, Meseguer, Adán, Aruzmendi, Alberca, Marín, Sanchís, Pedrosa, Aguado (Rivera, min. 65), Beitia, Mendinueta.
GOLES: 0-1, min. 19, Pedrosa; 1-1, min. 95, Alonso.
ÁRBITRO: Pacheco Cotero. Amonestó con amarilla a Garcia, Bonilla y Alonso, del Tuedelano, y expulsó a Urquia en el minuto 56. Por el Utebo amonestó a Pedrosa, Azurmendi, Chanza, Rivera y a Marín con dos amarillas, por lo que fue expulsado en el minuto 79.
