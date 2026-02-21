El Wanapix Zaragoza no afloja (5-2) y el Entrerríos suma un empate al final (3-3)

El Wanapix Zaragoza sigue firme en lo más alto de la tabla tras una solvente victoria (5-2) ante el tercer clasificado, un Zambu Pinatar que no tuvo opciones ante los de Jorge Palos, cada vez más cerca del sueño de volver a la máxima categoría del fútbol sala masculino nacional. De momento, mantiene la ventaja de seis puntos respecto al segundo, el Ejido.

Brasesco adelantó a los aragoneses tras el ecuador de la primera mitad y Saúl amplió la renta antes del descanso para encarrilar una victoria que los aficionados presentes en el pabellón Siglo XXI empezaron a dar por segura cuando Samu firmó el tercero en los primeros compases de la reanudación.

Sin embargo, el Pinatar recortó distancias a través de Josema, pero Kike Liao y Samu sentenciaron y dejaron el posterior tanto de Blázquez en una mera anécdota para regocijo de una afición entregada.

Por su parte, el Entrerríos Automatización empató (3-3) contra el Melistar en el Pabellón Javier Imbroda Ortiz gracia a un gol de Jorge Quelle en el último minuto. El dominio inicial fue de los locales y Anuar Maimon marcaba el 1-0 en el minuto ocho. Tras un tiempo muerto solicitado por Alfonso Rodríguez, el Entrerríos logró frenar los ataques del Melistar pese a que tampoco podía generar demasiado peligro, hasta que Marcos Forga empató en el 15 con un disparo raso y al descanso el marcador reflejaba un 1-1.

De nuevo, en el 23, el Melistar tomaba ventaja. Hasta la recta final no se decidió nada, pudiéndose llevar ambos la victoria. Koke Gayarre empató, superando por bajo al portero del Melistar después de un contragolpe dirigido por Jorge Tabuenca.

Cerca estuvieron entre Shunta y Quelle de remontar y, en la acción posterior, el Melistar por medio de Ruchi puso el 3-2. En los últimos 60 segundos de partido, y con el Entrerríos con portero-jugador, Jorge Quelle a la media vuelta y con la derecha hizo el definitivo 3-3 para sumar un valioso punto.