El CD Cuarte y el Calamocha empatan y el Atlético Monzón aprovecha para recortar distancias

El Atlético Monzón ha sido el único equipo de los tres que luchan por el liderato en el grupo aragonés de Tercera Federación que ha conseguido una victoria en la vigesimotercera jornada tras vencer en Tamarite (1-2) y recorta distancias con el Calamocha y el CD Cuarte, que empataron sus partidos, contra Belchite (0-0) y La Almunia (0-0), respectivamente. Aun así, los de Javi Álamo, invictos este curso, siguen líderes.

También sumaron los tres puntos el Illueca, en campo del colista Zuera, el Caspe en Casetas, el Andorra ante el Cariñena y el Épila ante el Huesca B. Además de los partidos del Calamocha y el Cuarte, terminaron en empate el Robres-Binéfar y el Utrillas-Almudévar.

Sin cambios en la zona de descenso en Tercera RFEF, el Zuera sigue último con 11 puntos, mientras que el Belchite y el Utrillas, con 18, luchan por alcanzar una salvación que marca ahora el Casetas con los mismos 18 puntos.