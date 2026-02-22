Primera RFEF
El CD Teruel gana por la mínima a la UD Ibiza en casa y roza el ‘playoff’ (1-0)
Los aragoneses, con 36 puntos, logran un triple empate en el acceso a la zona noble tras imponerse
El CD Teruel ha vencido este domingo por la mínima a la UD Ibiza (1-0) gracias a un tempranero gol de Hugo Redón en el minuto 7 de partido y se queda a las puertas de los puestos de promoción. El conjunto turolense recupera las buenas sensaciones tras sus dos victorias consecutivas y se prepara para una semana con seis puntos en juego que decidirán su futuro a corto plazo en cuanto a situación clasificatoria.
Tras una sufrida victoria en casa ante un rival que lucha por alejarse del descenso, el conjunto aragonés roza el playoff con la punta de los dedos. Los de Vicente Parras cierran la vigesimocuarta jornada en Primera RFEF en el séptimo puesto, con 36 puntos, los mismos que el Algeciras, sexto, y el Villarreal B, que marca el acceso a la zona noble en quinta posición.
El Teruel afronta ahora una semana con doble partido. Primero, los aragoneses visitarán este miércoles al Juventud Torremolinos para recuperar el partido aplazado por la alerta de temporal hace dos semanas. El conjunto malagueño es el primer equipo de los puestos de descenso en el Grupo 2 de Primera Federación y viene de empatar este fin de semana ante el Hércules. El domingo, los turolenses tienen otra salida para enfrentarse al Algeciras, rival directo por la zona noble de la clasificación.
- Hallan muerto al joven de Alcorisa de 22 años desaparecido desde el miércoles
- FC Andorra - Real Zaragoza, en directo: ¡Alineaciones confirmadas!
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Tercer accidente laboral mortal en Aragón en tres días: muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- La crónica del Casademont Zaragoza-Joventut: susto y una perfecta puesta a punto (94-67)
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes