El CD Teruel gana por la mínima a la UD Ibiza en casa y roza el ‘playoff’ (1-0)

El CD Teruel ha vencido este domingo por la mínima a la UD Ibiza (1-0) gracias a un tempranero gol de Hugo Redón en el minuto 7 de partido y se queda a las puertas de los puestos de promoción. El conjunto turolense recupera las buenas sensaciones tras sus dos victorias consecutivas y se prepara para una semana con seis puntos en juego que decidirán su futuro a corto plazo en cuanto a situación clasificatoria.

Sergio Moreno, durante el calentamiento antes del partido. / CD Teruel

Tras una sufrida victoria en casa ante un rival que lucha por alejarse del descenso, el conjunto aragonés roza el playoff con la punta de los dedos. Los de Vicente Parras cierran la vigesimocuarta jornada en Primera RFEF en el séptimo puesto, con 36 puntos, los mismos que el Algeciras, sexto, y el Villarreal B, que marca el acceso a la zona noble en quinta posición.

El Teruel afronta ahora una semana con doble partido. Primero, los aragoneses visitarán este miércoles al Juventud Torremolinos para recuperar el partido aplazado por la alerta de temporal hace dos semanas. El conjunto malagueño es el primer equipo de los puestos de descenso en el Grupo 2 de Primera Federación y viene de empatar este fin de semana ante el Hércules. El domingo, los turolenses tienen otra salida para enfrentarse al Algeciras, rival directo por la zona noble de la clasificación.