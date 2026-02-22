El Deportivo Aragón vuelve a perder y deja escapar otra oportunidad en casa ante el Náxara (0-1)
El CD Ebro y la UD Barbastro empatan ambos a domicilio y vuelven a casa con un punto cada uno que les deja distinto sabor de boca
El Deportivo Aragón ha firmado otra derrota en casa este domingo al caer frente a un Náxara (0-1) que lucha por salir de la zona baja. Los de Emilio Larraz han jugado contra uno menos durante 53 minutos desde que, en el minuto 7 del encuentro, el conjunto riojano se ha quedado con 10. El filial del Real Zaragoza no ha sabido aprovechar la ventaja y, en el 60, Sabater ha visto la segunda amarilla y ha vuelto la igualdad al césped. Minutos después, Campos ha anotado un gol para el equipo visitante que vuelve a condenar a un conjunto blanquillo que ya no aspira a la salvación, salvo milagro improbable. El próximo fin de semana, el Aragón visita al Amorebieta.
El CD Ebro, por su parte, ha sumado un gran punto en campo del Alavés B (1-1) y sigue acomodándose en la zona media de la tabla. Con 34 puntos, el conjunto arlequinado está a una victoria de mirar a puestos de playoff y se aleja un poco más de la zona de descenso. Los de Javier Genovés llevan ya 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y se preparan ya para recibir el próximo sábado al colista, el Alfaro.
En el Grupo 3 de Segunda Federación, la UD Barbastro se ha vuelto de su visita al Lleida (3-3), rival directo por la permanencia, con un sufrido punto bajo el brazo. Tras ponerse por delante en el minuto 8, los rojiblancos han visto al conjunto catalán darle la vuelta al partido y, tras consumar la segunda remontada del choque, han visto el empate final llegar desde los 11 metros en el minuto 94. Antes de finalizar el encuentro, el conjunto altoaragonés ha pedido un penalti por mano en el área rival que no ha sido concedido. Tras el empate, los de Dani Martínez siguen en una situación delicada en la clasificación, decimoquintos, y la siguiente jornada reciben al Girona B.
- Hallan muerto al joven de Alcorisa de 22 años desaparecido desde el miércoles
- Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
- Tercer accidente laboral mortal en Aragón en tres días: muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud
- La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
- La crónica del Casademont Zaragoza-Joventut: susto y una perfecta puesta a punto (94-67)
- Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
- Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Cambiaríamos un título por estar en la Final Six