El Deportivo Aragón vuelve a perder y deja escapar otra oportunidad en casa ante el Náxara (0-1)

El Deportivo Aragón ha firmado otra derrota en casa este domingo al caer frente a un Náxara (0-1) que lucha por salir de la zona baja. Los de Emilio Larraz han jugado contra uno menos durante 53 minutos desde que, en el minuto 7 del encuentro, el conjunto riojano se ha quedado con 10. El filial del Real Zaragoza no ha sabido aprovechar la ventaja y, en el 60, Sabater ha visto la segunda amarilla y ha vuelto la igualdad al césped. Minutos después, Campos ha anotado un gol para el equipo visitante que vuelve a condenar a un conjunto blanquillo que ya no aspira a la salvación, salvo milagro improbable. El próximo fin de semana, el Aragón visita al Amorebieta.

El CD Ebro, por su parte, ha sumado un gran punto en campo del Alavés B (1-1) y sigue acomodándose en la zona media de la tabla. Con 34 puntos, el conjunto arlequinado está a una victoria de mirar a puestos de playoff y se aleja un poco más de la zona de descenso. Los de Javier Genovés llevan ya 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y se preparan ya para recibir el próximo sábado al colista, el Alfaro.

Dos jugadores del Ebro disputan un balón con uno del Alavés B. / CD Ebro

En el Grupo 3 de Segunda Federación, la UD Barbastro se ha vuelto de su visita al Lleida (3-3), rival directo por la permanencia, con un sufrido punto bajo el brazo. Tras ponerse por delante en el minuto 8, los rojiblancos han visto al conjunto catalán darle la vuelta al partido y, tras consumar la segunda remontada del choque, han visto el empate final llegar desde los 11 metros en el minuto 94. Antes de finalizar el encuentro, el conjunto altoaragonés ha pedido un penalti por mano en el área rival que no ha sido concedido. Tras el empate, los de Dani Martínez siguen en una situación delicada en la clasificación, decimoquintos, y la siguiente jornada reciben al Girona B.