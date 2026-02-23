Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO

Acceso gratuito para el decisivo Contazara Zaragoza-Soria de este domingo: cómo conseguir las entradas

Se trata de un duelo ante un rival directo por lograr la permanencia en la División de Honor Plata

Los jugadores del Contazara celebran el triunfo en Málaga.

Los jugadores del Contazara celebran el triunfo en Málaga. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El BM Contazara Zaragoza afronta este domingo un partido clave en la lucha por la permanencia. Tras lograr una importante victoria a domicilio y sumar dos puntos en Málaga, el conjunto zaragozano quiere volver a sumar en casa y dar continuidad a su buena dinámica.

El encuentro se disputará este domingo a las 12.30 horas, frente al BM Soria, en un duelo que puede suponer un paso de gigante hacia la permanencia. Con motivo de este partido, el club ha decidido declarar el encuentro como Día del Club, con el objetivo de que todos los aficionados al balonmano en Zaragoza puedan disfrutar del equipo.

Noticias relacionadas y más

Todas las invitaciones podrán retirarse hasta completar aforo a través de la web del club, en el apartado de entradas: www.zaragozabalonmano.org. Desde el BM Contazara Zaragoza se hace un llamamiento especial a la afición: "Os necesitamos más que nunca. El apoyo desde la grada será clave para empujar al equipo hacia una victoria fundamental. Juntos, afición y equipo, podemos lograr el objetivo", ha señalado el club en un comunicado.

